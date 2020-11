Legyőztük a törököket, csoportelső a magyar válogatott! (videó)

A magyar labdarúgó-válogatott megnyerte csoportját a Nemzetek Ligája másodosztályát jelentő B divízióban, és feljutott az élvonalba, mivel szerdán az utolsó, hatodik fordulóban 2-0-s győzelmet aratott a török csapat felett, míg az eddig éllovas oroszok kikaptak Szerbiában.

Marco Rossi szövetségi kapitány csapata

Sigér Dávid találatával szerzett vezetést az 57. percben, a végeredményt pedig a csereként beálló Varga Kevin állította be a hosszabbításban.

Íme az első gól, Sigér Dávidtól:

Bár a csapatok üres lelátók előtt vonultak a játéktérre, az egyik kapu mögötti szektor tetejére – ugyanúgy, ahogy az előző két mérkőzésen – két magyar zászló közé a Szózat első két sorát feszítették ki a Puskás Arénában, amely kívülről a magyar nemzeti színekben pompázott a fényfestéstől.

A törökök agresszív letámadással kezdték a mérkőzést, de Dibusznak csak egy távoli szabadrúgást kellett hárítania, majd hamar kiegyenlítetté vált a játék.

A magyaroknak volt néhány tetszetős akciója, ám a befejezések nem sikerültek. A 25. perctől feljebb tolták a védekezésüket a vendégek, ez pedig nem ízlett a magyar válogatottnak, amely ekkor nem tudta hosszabb ideig megtartani a labdát. A védelem viszont stabil volt, Dibusznak így csak egyszer kellett nagyot védenie a szünetig, igaz, egy ízben Tufan ziccerben nem találta el a labdát egy bal oldali beadást követően.

A csoport másik mérkőzésén már a szünetben négygólos hátrányban voltak az oroszok, így a magyaroknak a döntetlen is elég volt a csoportelsőséghez, a szünetben végrehajtott kettős csere pedig jót tett a hazai csapatnak, amely első komoly helyzetét gólra váltotta.

A magyar vezetés megtörte a törökök lendületét, így a védelemnek nem kellett nagy rohamokat átvészelnie, biztosan tartotta a meccs lefújásáig a minimális előnyt. A hosszabbításban a teljesen kitámadó törököket még Varga Kevin büntette meg, végleg eldöntve az összecsapást.

Varga Kevin mindent eldöntő találata:

A jövő évi Európa-bajnokságra kijutott magyarok, akik immár hat találkozó óta veretlenek, a csoportelsőséggel feljutottak a Nemzetek Ligája élvonalába, egyúttal akár világbajnoki pótselejtezős helyhez is juthatnak, de ez csak a vb-selejtezők jövő novemberi zárásakor derül ki.

Győzelmükkel nekünk is segítettek a szerbek

A szerb labdarúgó-válogatott nagy segítséget adott a magyar csapatnak azzal, hogy a Nemzetek Ligája B divíziója 3. csoportjának szerdai zárófordulójában 5-0-ra kiütötte az eddig éllovas orosz csapatot.

Ennek köszönhetően a törököket legyőző magyar együttes végzett az élen, és jutott fel a legjobbak közé, a szerbek pedig megőrizték tagságukat az osztályban.

A csoport utolsó helyezettje kiesett a C divízióba, míg az első hely megszerzésének az élvonalba jutáson túl is nagy jelentősége van, mivel azzal akár vb-pótselejtezős helyet is lehet szerezni. A két legjobb olyan csoportgyőztes ugyanis, amely a jövő novemberben záruló vb-selejtezőkön nem végez az automatikus kijutást jelentő első vagy a pótselejtezőt eredményező második helyen, pótselejtezőt játszhat a 2022-es, katari vb-re.

Forrás: MW/MTI/NSO