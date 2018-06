Köszönjük, Zoli!

A Ferencváros 39 éves támadója, középpályása csütörtökön Facebook-oldalán hozta nyilvánosságra döntését.

Ezzel lezárul egy olyan szakasza az életemnek, amely annyi jót adott nekem, amit el sem tudtam volna képzelni, amikor belevágtam. A búcsú mindig fájó, és bár a szívem, mint mindig most is vinne még – ezért is húztam ilyen sokáig a döntést -, de a testem már többször jelzett ez elmúlt időkben: elég!” – írta Gera.

Gera Pécsett lett élvonalbeli labdarúgó, majd 2000-ben a Ferencvároshoz szerződött, ahol látványos és akrobatikus megoldásai, s harciassága miatt gyorsan közönségkedvenc lett. 2004-től kezdve tíz évig Angliában légióskodott, a West Bromwich Albionban két hosszabb időszakot töltött, valamint a Fulhamben szerepelt, amellyel Európa Liga-döntőt játszott 2010-ben.

A WBA sem felejtette el leróni tiszteletét:

🎥 There's only one Zoltan Gera…

Congratulations on a wonderful career and enjoy your retirement!

You'll always be welcome at The Hawthorns 💙#WBA pic.twitter.com/d4kNCCepk4

— West Bromwich Albion (@WBA) June 28, 2018