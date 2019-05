Klein Dávid: jártam a halál előszobájában

A magyar hegymászó Suhajda Szilárddal együtt a K2-re készül.

Várhatóan július vé­gén tesz újabb kísérletet Klein Dávid a világ legtechnikásabb csúcsa, a 8611 méter magas K2 megmászására Suhajda Szilárd társaságában – adja hírül a Bors Online. A portálnak nyilatkozó Klein a felkészüléssel kapcsolatban azt mondta: „A rengeteg edzéssel az a célunk, hogy elpusztíthatatlanná váljunk. Ez persze lehetetlen, mert a hegy mindig erősebb, ám bizonyos esetekben az ember mégis eléri a célját.” Klein Dávid és Suhajda Szilárd 2013 óra másznak együtt. 2016-ban egy expedíció során majdnem lavina áldozataivá váltak, de szerencsére még időben biztonságba tudtak húzódni az omlás elől.

Klein az interjúban személyes emlékei közül is megosztott néhányat.

„Eddigi négy sikeres nyolcezres mászásomról egyszer hoztam haza emléket: a Cso Oju csúcsáról egy marék havat. Az így megőrzött pár csepp vizet kristályból faragott vadzsra belsejébe zártam, és hazaérkezésem után édesanyámnak adtam” – mesélte. A mászás árnyoldalát sem hallgatta el, mint mondta: többször megesett, hogy kőkeményre fagyott holttesteket látott mászás közben.

„Magam is jártam a halál előszobájában, 2010. április 26-án Várkonyi László társaságában elsodort egy jégomlás. Autónyi nagyságú darabok zúdultak a nyakunkba, Laci nem élte túl. Engem, nem messze tőle, szintén eltalált egy nagyobb jégtömb, és az alattunk tátongó szakadékba lökött. A kötél tartott meg, ott lógtam a nehéz felszereléssel a hátamon. Először megszabadultam a hátizsákomtól, majd el­kezdtem előkészülni az ereszkedéshez. Végül nem került rá sor, mert a segítségemre siető mászók kihúztak” – idézte fel a történteket a hegymászó.

Mivel eddigi tizennyolc nyolcezres csúcskísérlete közül csak négy volt sikeres, Klein Dávidot számos kritika is éri, ezekkel azonban – mint mondja – nem foglalkozik. „Tény, nyolcezres expedícióim csupán ötöde sikeres, de ez hazai viszonylatban nem szokatlan. A személyemet érő támadásokkal nem foglalkozom. Lassú, ha úgy tetszik, óvatos, unalmas munkával jutottam el idáig: négy, oxigénpalack nélkül mászott nyolcezresig. A Magyar Hegy- és Sportmászó Szövetség 2015-ben és 2016-ban az Év mászása címmel ismerte el két expedíciómat – ezt fontosabb visszajelzésnek érzem. Bár volt olyan, amikor hibás stratégiai döntések miatt tértem haza üres kézzel, de úgy érzem, legtöbbször nyomós ok miatt fordulok vissza, és a megérzéseim jobbára helyesek – ezért is beszélgethettünk most” – jegyezte meg.

Borítókép: Klein Dávid hegymászó 2017. április 6-án