Kikapott a spanyoloktól a magyar női pólóválogatott

A címvédő magyar női vízilabda-válogatott 13-9-re kikapott a házigazda Spanyolország csapatától a Barcelonában zajló Európa-bajnokság csoportkörének első fordulójában, szombaton.

A késő esti összecsapást az emberelőnyös szituációk döntötték el, hiszen amíg a spanyolok kiválóan éltek ezekkel a lehetőségekkel (12/9), addig a magyarok csapnivalóan használták ki a fórokat (11/4). Bíró Attila szövetségi kapitány együttese vasárnap 14 órakor a törökök ellen folytatja szereplését a kontinenstorna csoportkörében.

Politika is vegyült a nyitóünnepségbe

A találkozót a hivatalos megnyitóünnepség vezette fel, beszédet mondott Ada Colau, Barcelona polgármestere, Paolo Barelli, az Európai Úszó Szövetség elnöke, valamint Fernando Carpena, a szervezőbizottság elnöke. Egy táncos előadás közben kisebb közjáték alakult ki, ugyanis a lelátó több pontján is rabruhába öltözött aktivisták előbb „Szabad Katalónia” (Free Catalonia) feliratú léggömböket dobáltak be, majd a katalán zászlót feszítették ki látványosan.

Ezt követően elsötétült az aréna és gyönyörű fényjáték következett, a vízre varázsoltak számos klasszist, a magyarok közül Kásás Tamás és Gyarmati Dezső, valamint Drávucz Rita és Stieber Mercédesz került a „válogatottba”. A két csapat himnusza is emlékezetesre sikerült, a magyarok egy alaposan „újragondolt” változatot próbáltak követni, míg a spanyol dallamokat füttyszó és a katalán zászló feltűnése „színesítette”.

Simán győztek a spanyolok

Szilágyi Dorottya szerezte az Eb első magyar gólját, majd a védekezés is jól működött, a spanyolok azonban egy szerencsés találattal magukra találtak. A második hazai gól után Szilágyi egyenlített, de a házigazdák három másodperccel a negyed vége előtt értékesítettek egy emberelőnyt.

Mindkét oldalon kihagyott fórokkal folytatódott az összecsapás, majd Szilágyi parádés megmozdulásával újra egyenlő volt az állás. A spanyolok ötméteresből kerültek előnybe – egy másodperccel a támadóidő vége előtt kapták, a védekezésük összeállt, elöl pedig türelmesek voltak és újabb fórt értékesítettek. Csak kilenc másodpercük maradt a magyaroknak, de Leimeter Dórának ez is elég volt egy „dudaszós” gólra (5-4).

A nagyszünet után hazai oldalon bement, a magyaroknál kimaradt az előny, Csabai Dóra azonban egy gyönyörű elhajlásos lövéssel faragta minimálisra a különbséget. A spanyolok könnyen kapták az emberelőnyöket és jól is használták ki azokat (7-5), a magyarok azonban még Bíró Attila időkérése után sem tudtak betalálni, sőt a vendéglátók ugyanazt az emberelőnyös figurát kétszer is el tudták adni.

A záró felvonásban is szinte folyamatosan emberelőnyben támadhattak a spanyolok, és nem is nagyon hibáztak. A magyarok végül a hetedik fórjukat értékesítették Keszthelyi Rita révén, igaz, a meccs ekkor már elúszott. A hajrára minden fontos kérdés eldőlt, a spanyoloknak még olyan „lehetetlen” dolgok is összejöttek, mint a kihagyott ötméteres kipattanójának begyűjtése és bepofozása. A hazaiak végül négy góllal diadalmaskodtak.

