Győztes mérkőzéssel nyitotta meg új stadionját a Vasas

A Vasas labdarúgócsapata 2-0-ra nyert a felvidéki Dunaszerdahelyi AC együttese ellen az új Illovszky Rudolf Stadion pénteki hivatalos nyitómérkőzésén.

Az összecsapás előtti programsorozat már kora délután kezdetét vette: a pályán öregfiúk-mérkőzés, illetve a szurkolók, a Vasas Kubala Akadémia növendékei, a kisorsolt drukkerek, a klub szakosztályainak képviselői, támogatói, valamint a színészválogatottból összeállt vegyes csapatok találkozója vezette fel az este főmeccsét, az NB II-es Vasas és a szlovák első osztályú, az Európa-liga jövő csütörtöki első selejtezőkörére készülő Dunaszerdahely közötti összecsapást.

A szurkolók a nagyszerű időt kihasználva csak lassan érkeztek meg az arénába, a Fáy utcai sporttelepen ugyanis családi programmal várták a kilátogatókat. Sok szurkoló a helye elfoglalása előtt frissítőt keresett, vagy csak fel-alá sétálgatott a stadionban, amelyben az ígéreteknek megfelelően tényleg minden a Vasasról szól: a falakon a Vasas múltjából és jelenéből készült festmények, legendás játékosok rézkarc portréi, szurkolói anekdoták, valamint 16 nagy méretű acéltáblán a klub történetének főbb eseményei kerültek megjelenítésre.

A mérkőzést felvezető program a névadó Illovszky Rudolffal készített archív videointerjúval kezdődött, de a kilátogató nézők egy stadionépítésről szóló werkfilmet is láthattak, illetve zenés-táncos programok melegítették be a nézőket a találkozóra, amelynek játékosbevonulására a hazai szurkolók látványos, egész szektort betöltő koreográfiával készültek. A lelátón Illovszky arcképe is megelevenedett, de a vendégszektort majdnem megtöltő DAC-drukkerek is zászlókkal és molinóval tisztelték meg a stadionavatót.

A kezdésre az 5145 fős lelátó nagy része megtelt, a szimpatizánsok mellett a klub legendái, jelenlegi aktív sportolói, politikusok, más csapatok vezetői is szép számban megjelentek. A találkozó előtt a Vasas kétszeres olimpiai bajnok kardvívója, Szilágyi Áron nyitotta meg hivatalosan az új arénát, melynek kezdőrúgását a jelenlegi legidősebb magyar válogatott labdarúgó, a Vasas örökös tiszteletbeli elnöke, a 92 éves Raduly József végezte el.

Megérdemelt győzelem

A találkozó első félidejének első fele DAC-fölényt hozott, a vendégeknek több veszélyes távoli lövése is volt, egy ízben a felső léc mentette meg a hazaiakat a góltól. A huszadik perc után éledezett a Vasas, szép akciókat vezetett, de az utolsó passzba vagy a befejezésbe mindig hiba csúszott, így gól nélküli döntetlennel vonultak be az öltözőbe a csapatok.

A szünetben két játékos kivételével teljes kezdőjét lecserélte Szanyó Károly, a hazaiak vezetőedzője, de a meccs képében így sem állt be jelentős változás: jobbára mezőnyjáték zajlott, amelyből a DAC vezetett több gólveszélyes támadást. A hangulatra így sem lehetett panasz, a két szurkolótábor kitett magáért, Szanyó pedig a 69. percben harmadik számú kapusát is pályára küldte, így minden nevezett játékos lehetőséget kapott. A Vasas a 78. percben Birtalan Botond tizenegyesből szerzett góljával megszerezte első találatát új otthonában, majd bő tíz perccel később az ő távoli lövéséből a másodikat is. Mivel a DAC játékosai a legnagyobb gólszerzési lehetőségekből sem tudtak betalálni, így a Vasas megérdemelten nyerte meg stadionavató mérkőzését.

Az összecsapás utolsó nyolc percében pályára lépett a 41 éves, az aktív labdarúgástól 2017-ben visszavonult, jelenleg az angyalföldiek másodedzőjeként dolgozó Ferenczi István is.

Az új Illovszky Rudolf Stadiont 2017 márciusában kezdték el építeni, a beruházás költsége 8,130 milliárd forint volt.

Borítókép: Rétyi Róbert (b2), a Vasas és Milan Simcak (j3), a DAC játékosa a Vasas FC – FC DAC 1904 labdarúgó-mérkőzésen a Vasas új Illovszky Rudolf Stadionjának avató ünnepségén, a budapesti Fáy utcában 2019. július 5-én