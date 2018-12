Fucsovics örömmel játszana a Davis-kupában

A teniszszövetséggel (MTSZ) való vitájának rendeződése esetén örömmel játszana a februári Davis-kupa-selejtezőben Fucsovics Márton, aki pályafutása legsikeresebb évét hagyta maga mögött.

A világranglistán karriercsúccsal 36. magyar játékos szerdai sajtótájékoztatóján úgy fogalmazott, hogy Doha, Sydney és az Australian Open után szabad a hete február elején, így ha megoldódik a konfliktus, akkor a válogatottal tart Frankfurtba a németek elleni párharcra. Fucsovics és Babos Tímea szeptemberben közölte, hogy nem kíván együttműködni a továbbiakban a szövetséggel, és mindaddig nem adja a nevét egyetlen az MTSZ-hez köthető eseményhez sem, amíg annak működésében nem lesznek jelentős változások, s a vezetőség nem változtat a játékosokhoz való viszonyán és a szakmai koncepcióján.

A 26 éves teniszező jelezte, jelenleg kemény fizikai alapozással készül a következő idényre, a sajtóeseményre is futóedzésről érkezett a BOK Csarnokból.

„Másfél hete kezdődött a négyhetes felkészülés, mostanában keveset teniszezek” – adott helyzetjelentést Fucsovics, aki

idei 49 mérkőzéséből 25-öt megnyert, és az adogatások fogadása szempontjából a világ 16. legjobbja.

„Az idei évemről mindenképpen kiemelném a Roger Federer elleni Australian Open-nyolcaddöntőt, a másik csúcspont a US Openen a későbbi bajnok Novak Djokovic elleni meccsem, ahol végül fizikálisan fölém kerekedett, a harmadik pedig természetesen az első ATP-tornagyőzelmem Genfben” – sorolta 2018 legemlékezetesebb pillanatait, utóbbihoz hozzátéve, a Svájcban legyőzött

Stan Wawrinkától szenvedte el a legfájóbb idei vereségét is, amikor Torontóban négy meccslabdáról kapott ki tőle.

Ami az áprilisban esedékes budapesti tornát illeti, a magyar éljátékos annyit mondott, hogy azon a héten lesz a magasabb besorolású barcelonai verseny is, és stábjával igyekeznek szakmailag a megfelelő döntést meghozni.

A múlt heti bejelentésről, mely szerint Babos Tímeával indul vegyespárosban az Australian Openen, úgy fogalmazott:

„Még sosem játszottam vegyespárost, annyi bizonyos, hogy a Grand Slameken szeretnénk indulni Timivel. Nyáron kezdődik az olimpiai kvalifikáció, és óriási lenne érmet nyerni együtt a tokiói játékokon.”

Edzője, Sávolt Attila elmondta, Fucsovics Márton az idén nőtt fel ahhoz, hogy a világ legjobbjaival játsszon, főként a mentális fejlődésének köszönhetően.

„Persze játéktudásban is sokat lépett előre, például védekező játékban, emellett remekül mozog a pályán, és labdabiztosabbá vált. Az adogatása is egyre jobb, az utóbbi időben gyakrabban mer szerva-röptét játszani. Most a negyedik közös alapozó szezonunk közepén járunk, és messze ez a legkeményebb.

Olyan edzéseket tudunk végigcsinálni, amilyeneket mindig is szerettem volna”

– fejtette ki. „Igaz, hogy idén csak 33 százalékban nyerte meg a döntő szetteket, de talán csak a Djokovic elleni New York-i meccs múlt az erőnléten, ott extrém körülmények voltak.”

Sávolt – aki Fucsovics előtt az utolsó top 100-as magyar teniszező volt – úgy vélekedett, 2019-re a top 50-ben maradás az elsődleges cél.

„Marciban még van 8-9 év, jövőre ha jobb idénye van, akkor odaérhet a top 20-ba,

de jöhet egy rosszabb év is, és visszacsúszhat a 60-80. helyre is. A lényeg, hogy ugyanilyen motiváltan álljon hozzá a játékhoz” – jelentette ki.

Ami a Davis-kupa-selejtezőt illeti, Sávolt Attila szerint tanítványának hiányozna a válogatottbeli szereplés, és szeptemberben a csehek elleni párharcot is nehezen mondta le.

„Egyelőre egy picit sem sikerült abba az irányba lépni a szövetséggel, hogy a helyzet megoldódjon. Amikor Marci közzétette azt az ominózus Facebook-posztot, még egészen más dolgokról volt szó, de ez már túlnőtt a mi kompetenciánkon. Jelen állás szerint csináljuk a saját dolgunkat, és Marci egyéni pályafutására koncentrálunk” – tette hozzá.

