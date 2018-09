Éremesélyes sportolóink indulnak a Nomád Világjátékokon

Harmadszor rendezik meg a Nomád Világjátékokat Kirgizisztánban szeptember 2. és 9. között. A világ legnagyobb tradicionálissport-viadala a magyarországi Kurultaj – Magyar Törzsi Gyűlés testvérrendezvénye. A Nomád Világjátékok európai partnere pedig a Kurultájt is szervező Magyar Turán Szövetség.

A sportviadalon 78 ország küldöttsége 35 hagyományos lovasnomád sportágban méri össze az erejét. A magyar csapat, amely a megnyitót és a záró ünnepséget is megvalósítja, nagy számú sportolóval van jelen a világjátékokon. A magyar küldöttség összesen 52 főből áll, a delegáció vezetője Bíró András Zsolt, a Magyar Turán Szövetség elnöke, a Kurultáj főszervezője – olvasható a kurultaj.hu oldalon.

A fő sportágakban a Magyar Turán Szövetség által szervezett előválogatókról kerültek be a válogatottba a sportolók. Lovasíjászatban négy férfi és két nő, gyalogos tradicionális íjászatban nyolc férfi és két nő indul. Tradicionális íjász távlövésben egy férfi és egy nő indul. Mindhárom sportágban győzelemre és érmekre esélyesek a versenyzőink. Két fő indul lovasbírkózásban, két fő kureszben (tradicionális birkózás), három fő övbirkózásban, három fő alishban (kötött övbirkózás), négy fő bothúzásban, két fő mangalavetélkedőn (szellemi taktikai sport) indul.

Az elmúlt évben a világjátékok programjába bevették a szkandert, a szumót és a szambót, a szkanderban öt, a másik két sportágban egy–egy versenyző indul magyar színekben a Nemzeti Versenysport Szövetség (NVESZ) szervezésében.

A világjátékokat, ahol Magyarországot Orbán Viktor miniszterelnök is képviseli, illetve ahol jelen van rajta kívül számos másik ország – Azerbajdzsán, Kazahsztán, Törökország, Üzbegisztán – vezetője is, az Isszik-tó partján, Csolpon-Ata városában és a közeli Kircsin-völgyben, a Tien Shan hatalmas hegyei között rendezik meg.

A Nomád Világjátékok európai partnere a Kurultájt is szervező Magyar Turán Szövetség, amely felkérést kapott a kirgiz szervezőktől a hagyományőrző völgy ünnepélyes megnyitójának és záró ünnepségének a megszervezésére egy lovas harci elemeket felvonultató, a hunok és a honfoglalás korát idéző hadi viseletes bemutató formájában. Mindezek mellett a világjátékok helyszínén felépített hatalmas jurtavárosban a Magyar Természettudományi Múzeum és a Magyar Turán Alapítvány közös kiállítást is szervez, ennek kapcsán a helyszínre utazott Korsós Zoltán, a Magyar Természettudományi Múzeum igazgatója is.

Borítókép: A magyar versenyzők bevonulása a harmadik Nomád Világjátékok ünnepélyes megnyitóján a kirgizisztáni Csolpon-Atában 2018. szeptember 2-án

Fotó: MTI/EPA/Igor Kovalenko