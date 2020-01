Döntős és olimpiai kvótás a magyar férfiválogatott

Märcz Tamás együttese a pénteki elődöntőben 10-8-ra győzte le Montenegró csapatát.

A magyar válogatott bejutott a döntőbe, amivel olimpiai kvótát szerzett a Duna Arénában zajló vízilabda Európa-bajnokság férfitornáján.

Märcz Tamás együttese a pénteki elődöntőben 10-8-ra győzte le Montenegró csapatát.

Mivel a másik ágon a világbajnoki ezüstérmüknek köszönhetően a már olimpiai kvótás spanyolok jutottak a döntőbe, a magyar válogatotté lett a Budapesten megszerezhető egyetlen tokiói indulási jog.

A magyar válogatott a 2014-es hazai rendezésű Eb óta először jutott döntőbe, győznie legutóbb 1999-ben Firenzében sikerült, annak a csapatnak még játékosként tagja volt a mostani szövetségi kapitány.

A magyarok a spanyolokkal együtt szerepeltek a csoportkörben, a két csapat egymás elleni rangadóján múlt csütörtökön 11-11-es döntetlen született.

Európa-bajnokság (Duna Aréna), férfiak:

elődöntő:

Magyarország-Montenegró 10-8 (1-2, 3-1, 4-2, 2-3)

Duna Aréna, v.: Alexandrescu (román), Colombo (olasz)

gólszerzők: Varga Dé. 4, Zalánki 2, Pohl, Erdélyi, Mezei, Vámos 1-1, illetve Radovic 3, Pjesivac 2, Draskovic, Petkovic, Durdic 1-1

Magyarország:

Nagy V. – Vámos, Zalánki, Varga Dé., Pohl, Erdélyi, Hárai – cserék: Mezei, Angyal, Manhercz, Hosnyánszky, Jansik Sz.

A két csapat mindössze négyszer találkozott egymással az Európa-bajnokságok történetében, mind a négy alkalommal Montenegró diadalmaskodott, érdekesség, hogy ebből két januári kontinensviadalon is az elődöntőben csaptak össze a felek. 2012-ben Eindhovenben, négy évvel később pedig Belgrádban is Montenegró jutott a fináléba.

Ami a közelmúlt eseményeit illeti, abból már inkább meríthetett erőt a magyar csapat, amely tavaly áprilisban az Európa Kupa zágrábi nyolcas döntőjében 11-7-re győzte le mostani riválisát.

Az első nyolc percnek több mint a felét játszották le gól nélkül, mindkét csapat védekezése kiváló volt, tiszta lövőhelyzetet senkinek sem hagytak. Ezt követően a montenegróiak belőtték az első két fórjukat, a magyarok viszont csak a harmadik előnyükkel tudtak élni Pohl Zoltán révén. Elöl újra kimaradt egy magyar fór, hátul viszont Nagy Viktor egy óriási védéssel járult hozzá ahhoz, hogy ne legyen nagyobb a különbség.

Újabb elhibázott hazai előnnyel indult a második negyed, a sok rossz megoldást viszont egy pillanat alatt feledtette Varga Dénes, aki teljesen váratlan megoldással, gyönyörűen csavart a léc alá. A montenegróiakat ez nem törte meg és Jansik Szilárd kiállítása alatt újra megszerezték a vezetést, Erdélyi Balázs azonban gyorsan válaszolt kettős emberelőnyből. Ezt követően újra Nagy-percek következtek a magyar kapuban, majd Varga értékesítette higgadtan a fórt, amelyet a kapitány időkérése előzött meg.

A nagyszünet után egyből egyenlített a rivális – bár Nagy a videobíró döntése után is kiállt amellett, hogy a labda nem volt bent -, de érkezett Mezei Tamás, aki előbb kiharcolta a fórt, hogy aztán ő maga legyen a befejező. A kapuban Nagy elővette a 2013-as barcelonai világbajnoki döntőben mutatott formáját, és ahogyan akkor is, ezúttal is hevesen gesztikulálva hergelte a montenegrói lövőket minden egyes védésénél.

Elöl Zalánki Gergő balkeze villant meg, melynek köszönhetően először a találkozón kettővel vezetett a magyar csapat.

A montenegróiak gyönyörűen megjátszott fórral zárkóztak fel, de Mezei ötméterest harcolt ki, amit Varga belőtt – ráadásul ekkor már ketten is kipontozódtak az ellenféltől. Mindössze 23 másodperc volt vissza a negyedből, amikor Zalánki bravúros kapáslövéssel talált be, majd két másodperccel a vége előtt emberhátrányban blokkolt szenzációsan, minek köszönhetően három gól volt a hazaiak előnye.

A zárónegyedben a montenegróiaknak gyors gólokra lett volna szükségük, de emiatt kapkodóvá vált a játékuk, Nagynak viszont szinte lehetetlen volt gólt lőni. A negyednek majdnem a fele telt el gól nélkül, amikor a rivális fórból feljött kettőre, de Vámos Márton is végül bejelentkezett a mérkőzésre egy elemi erejű bombával.

Kevesebb, mint két perccel a vége előtt újra kettő lett a különbség, Duro Radovic pimasz kapáslövésével pedig 43 másodperccel a dudaszó előtt reményt adott csapatának (9-8). Ez ugyanakkor gyorsan elillant, mert a magyarok Aleksandar Ivovic kiállítása nyomán emberelőnyben játszhatták végig a találkozó utolsó 25 másodpercét, így a győzelem nem forgott veszélyben, Varga zárta le az összecsapást amolyan jégkorongos üreskapus góllal.

Forrás: MTI

Borítókép: Hosnyánszky Norbert (j) és a montenegró Marko Petkovic (b) és Bogdan Durdic (elöl) a budapesti vízilabda Európa-bajnokság férfi tornája elődöntőjében játszott Magyarország – Montenegró mérkőzésen a Duna Arénában 2020. január 24-én.