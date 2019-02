Az Év sportolója – jövő csütörtökön kiderül, kik a legjobbak

"Búcsúztam volna tőletek, de erőm nem engedett, Így búcsú nélkül, szívetekben tovább élhetek..." Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy KELEMEN PÁLNÉ szül. Cseke Rozália életének 74. évében elhunyt. Temetése 2019. február 7-én, csütörtökön 12 órakor lesz Zalaegerszegen, a kertvárosi templom altemplomában. Kérjük, kegyeletüket egy-egy szál virággal szíveskedjenek kifejezni. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik és gyászunkban osztoznak. Gyászoló család

"Elcsitult a szív, mely értünk dobogott, Pihen a kéz, mely értünk dolgozott. Számunkra te sosem leszek halott, Örökké élni fogsz, mint a csillagok." Fájdalommal tudatjuk, hogy NÉMETH JÓZSEF életének 68. évében csendesen megpihent. Temetése 2019. február 8-án, pénteken 14.30-kor lesz a zalabéri temetőben. A gyászoló család.

"Maroknyi fény, tengernyi bánat, Mélységes csend maradt utánad. Örök mosolyod még most is látjuk, Hogy belépj az ajtón, most is várjuk." Fájó szívvel emlékezünk ID. KORONCZI LAJOS halálának 1. évfordulójára. Szerető felesége, fiai és családja

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy CZIGÁNY ISTVÁN GYULA életének 62. évében elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása 2019. február 6-án, szerdán 14 órakor lesz a kisbucsai temetőben. Előtte gyászmise. A gyászoló család

"Az élet elmúlik, de az emlékek élnek, S amíg élünk, őrizzük őket." Soha el nem múló szeretettel emlékezünk REIFENSCHEID MIHÁLYNÉ szül. Takács Mária halálának első és férje REIFENSCHEID MIHÁLY halálának 7. évfordulóján. Szerető családjuk

"Váratlanul ért a Halál, Búcsú nélkül mentél el. Aludd békén örök álmod, Soha nem felejtünk el." Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy KOVÁCS TIBOR életének 62. évében váratlanul elhunyt. Temetése 2019. február 5-én, kedden 15 órakor lesz a pusztamagyaródi temetőben. Előtte 14.15-kor gyászmise. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik és gyászunkban osztoznak. A részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló család

"Megállt a szív, megállt a kéz, nincsen szó az ajkadon, Szívünkben örökké élsz, mert szerettünk nagyon." Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy RÉPÁSI JÁNOS volt autószerelő mester életének 74. évében elhunyt. Temetése 2019. február 7-én, csütörtökön 10.30-kor lesz a zalaegerszegi Göcseji úti temetőben. Előtte 8 órakor gyászmise a Mária Magdolna templomban. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló család

"Küzdelmes földi utad véget ért, Lelked megnyugodva Isten országába tért. Köszönjük, amit értünk tettél, Emléked szívünkben tovább él." Fájó szívvel tudatjuk a rokonokkal, barátokkal, ismerősökkel, hogy VARGA JENŐNÉ szül. Lacó Krisztina életének 95. évében örökre megpihent. Temetése 2019. február 4-én, hétfőn 14 órakor lesz a Zalalövő-patakai temetőben. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik. A gyászoló család

"Elcsitult a szív, mely értünk dobogott, Pihen a kéz, mely értünk dolgozott. Számunkra Te sosem leszel halott, Örökké élni fogsz, mint a csillagok." Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy GOLDFINGER IMRE szeretett férjem, édesapánk, nagypapánk, dédikénk életének 88. évében elhunyt. Temetése 2019. február 6-án, szerdán 14.30-kor lesz a Zalaegerszeg-csácsi temetőben. Előtte gyászmise 14.00 órakor a helyi templomban. Köszönetünket fejezzük ki a Pózvai Kórház Ápolási Osztály dolgozóinak az áldozatos munkájukért. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik és gyászunkban osztoznak. Gyászoló család

"Már ott vagy, ahol nincs fájdalom, sírodra szálljon áldás és nyugalom." Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy ŐRI ISTVÁN a Zala Bútorgyár nyugdíjasa szerető szíve életének 65. évében megszűnt dobogni. Temetése 2019. február 6-án, szerdán 13.30-kor lesz az andráshidai temetőben. Ezúton fejezzük ki köszönetünket mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló család

Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy HORVÁTH VILMOS FERENCNÉ szül. Simon Ibolya Zalaegerszeg, Bartók Béla utcai lakos életének 65. évében elhunyt. Végakaratának eleget téve temetése a zalaegerszegi Göcseji úti temetőben szűk családi körben megtörtént. Gyászoló család

"Elcsitult a szív, mely értünk dobogott, Pihen a kéz, mely értünk dolgozott, Számukra te nem leszel halott, Örökké élni fogsz, mint a csillagok..." Megtört szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy a drága jó nagymama, dédnagymama LÁSZLÓ JÁNOSNÉ szül. Subonics Katalin életének 96. évében szerető szíve örökre megpihent. Utolsó útjára február 5-én, kedden a 14 óra 15 perckor kezdődő gyászmisét követően 15 órakor kísérjük az ozmánbüki temetőben. Ezúton köszönjük meg mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, gyászunkban együttérzéssel osztoznak. A gyászoló család

"Csendre int az élet minket, Egy csodás álom véget ért, Volt egy angyal, ki itt élt köztünk, Kinek otthona már, a csillagos ég. Aludd örök álmodat, békésen, csendesen, Lágy szellő öleljen szeliden." Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy TÓTH ANDRÁSNÉ szül. Gerencsér Ilona becsehelyi lakos életének 86. évében szerető szíve örökre megpihent. Temetése 2019. február 5-én, kedden a 15 órakor kezdődő gyászmisét követően 15.30-kor lesz a becsehelyi temetőben. Szerető családja

"Elcsitult a szív, mely értünk dobogott, Pihen a kéz, mely értünk dolgozott. Számunkra te sosem leszel halott, Örökké élni fogsz, mint a csillagok." Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy MOLNÁR TIBOR a Zalaerdő Zrt. dolgozója életének 64. évében örökre megpihent. Hamvasztás utáni temetése 2019. február 6-án, szerdán 13 órakor lesz a nagykanizsai köztemetőben. Előtte 12 órakor gyászmise a kórházkápolnában. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik. A gyászoló család

"Szép volt veled, de 3 éve már, hogy szomorú az életünk nélküled! Telnek a napok, hetek, hónapok, múlnak az évek, de hiányzik valaki, aki örökre itt hagyott minket. Az életünk csendesen megy tovább, de a fájó emlék elkísér bennünket egy életen át." Soha el nem múló szeretettel emlékezünk VINCZE LÁSZLÓNÉ szül. Horváth Erzsébet halálának 3. évfordulóján. Szerető családja

"Elhagytad a házat, amit úgy szerettél, itt hagytál mindent, amiért küzdöttél. Aggódó szemed, nem tekint ránk többé, köszönünk mindent, amit értünk tettél." "Küzdöttem értetek szívvel és erővel, de mint a büszke fák, végül ledőltem. Most szívemből kérem tőletek, szeressétek egymást, mert én már nem leszek." Soha el nem múló szeretettel emlékezünk KOVÁCS LAJOS halálának 5. évfordulóján. Szerető családja

Fájó szívvel tudatjuk, hogy SZÉKÁCS JÓZSEFNÉ szül. Gärtner Zsuzsanna egykori hévízi ápolónő életének 80. évében elhunyt. Hamvasztás utáni egyházi búcsúztatása 2019. február 8-án 14.30-kor lesz a keszthelyi Szent Miklós temetőben. A gyászmise 13 órakor lesz a karmelita templomban. A részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló család

"Elcsitult a szív, mely értünk dobogott, Pihen a kéz, mely értünk dolgozott. Számunkra te sosem leszel halott, Örökké élni fogsz, mint a csillagok." Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy KOMLÓSI KÁLMÁNNÉ szül. Nagy Irén a Sörgyár nyugdíjasa életének 80. évében elhunyt. Temetése 2019. február 5-én, kedden 14 órakor lesz a nagykanizsai köztemetőben. Gyászmise aznap 8 órakor a felső templomban. A részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Köszönjük mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, gyászunkban együttérzéssel osztoznak. A gyászoló család

"Hiányod nagyon fáj, elviselni nehéz, Örökké tart szívünkben a rád emlékezés." Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk DERVALICS JÓZSEF halálának 8. évfordulóján. Szerető családja

"Te, aki annyi szeretetet adtál, Te, aki mindig mellettünk álltál, Te, aki sosem kértél, csak adtál, Örökre elmentél, szereteted szívünkben örökké él..." Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy PAPP JÓZSEFNÉ szül. Molnár Ilona életének 86. évében tragikus hirtelenséggel elhunyt. Temetése 2019. február 8-án, péntek 10 órakor lesz a keszthelyi Szent Miklós temetőben. Előtte gyászmise 8 órakor a keszthelyi Fő téri templomban. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik és gyászunkban osztoznak. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Szerető családja