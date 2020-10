A nyolcaddöntőben búcsúzott Fucsovics Márton

Fucsovics Márton négy szettben kikapott hétfőn a 13. helyen kiemelt orosz Andrej Rubljovtól a francia nyílt teniszbajnokság nyolcaddöntőjében.

A világranglistán 63. Fucsovics már a mérkőzés előtt beállította eddigi legjobb Grand Slam-szereplését, hiszen a 2018-as és az idei Australian Openen is a negyedik körig jutott. A magyar játékosok közül előzőleg csak Kehrling Béla, Asbóth József, Gulyás István és Taróczy Balázs tudott a legjobb 16 közé kerülni a Roland Garroson.

A párizsi első fordulóban Fucsovics négy játszmában legyőzte egy hete a negyedik kiemelt orosz Danyiil Medvegyevet – pályafutása során először vert top 10-es ellenfelet -, majd csütörtökön a spanyol Albert Ramos Vinolast, szombaton pedig a brazil Thiago Monteirót búcsúztatta.

Rubljov hamburgi tornagyőztesként érkezett Párizsba, ahol kétszettes hátrányból fordított az amerikai Sam Querrey ellen, majd a spanyol Alejandro Davidovich Fokinánál és a dél-afrikai Kevin Andersonnál bizonyult jobbnak.

Hétfőn Fucsovicsot a Suzanne Lenglen Stadionban szólították pályára, ahol Medvegyevet verte. A 22 éves Rubljovot mindkét korábbi találkozójukon legyőzte: 2016-ban a barcelonai selejtezőben 7:6, 6:7, 6:3-ra, majd 2017-ben az oroszok elleni budapesti – végül világcsoportba jutást érő győzelemmel végződött – Davis Kupa-párharc nyitányán 6:2, 6:4, 5:7, 2:6, 6:3-ra. Mindkét meccset salakon vívták.

A harmadik csatát a frissebben mozgó Fucsovics brékkel kezdte, majd 3:3-nál – több vitatott bírói ítélet után – riválisa utolérte őt, aztán ismét elvesztette az adogatását. A szeles időjárás és a 13 fok miatt a magyar éljátékos melegítőt húzott a szünetekre, de a pályán ugyanolyan hőfokon küzdött tovább, ám 5:4-nél nem tudta kiszerválni a szettet. A rövidítésben Fucsovics 1-3-ról sorozatban öt megnyert labdamenettel játszmalabdákhoz jutott, és a másodikat egy remek röptével értékesítette.

A kiegyenlített csata szemerkélő esőben folytatódott, a nyíregyházi játékos továbbra is türelmes salakteniszt mutatott be, kiválóan irányított az alapvonalról, és váratlan ritmusváltásokkal hozta zavarba Rubljovot. Ennek eredményeként 3:1-re meglépett, majd egy 14 labdamenetes szervagémben 4:1-re növelte az előnyt. Nemsokára, 5:3-nál ismét a játszmáért szervált, és bár csak két labdára volt tőle, a moszkvai rivális ezúttal is brékelt. Rubljov nem állt meg, ismét elvette Fucsovics adogatását, és sorozatban öt nyert gémmel hozta a szettet.

Bő két óra elteltével jöhetett a harmadik felvonás, az ellenfél bréklabdánál kettős hibát ütött, csakhogy 3:1-nél Fucsovics egymás után három játékot vesztett. A hullámzó szett ötödik brékjét követően Rubljov 5:4-nél szervált, és ekkor már élt a lehetőséggel, így 2 óra 53 percnél már ő volt szettelőnyben.

A negyedik játszmában mindketten összeszedték magukat, 5:4-ig – 46 percen át – egyetlen bréklabda sem akadt. Ekkor Fucsovics rögtön háromhoz is jutott, melyek egyben szettlabdák is voltak, de nem tudott élni velük. Az újabb tie-breakben már az orosz volt jobb, így 3 óra 53 perc után ő vonult le győztesen a pályáról.

A 28 éves Fucsovics a jövő héttől így is visszatér a top 50-be a világranglistán, párizsi szerepléséért pedig – az egyest és a párost is beleszámítva – 213 ezer eurót (75 millió forint) kap.

Eredmény

férfi egyes, nyolcaddöntő:

Andrej Rubljov (orosz, 13.)-Fucsovics Márton 6:7 (4-7), 7:5, 6:4, 7:6 (7-3)

Forrás: MTI

Borítókép: Fucsovics Márton (j) gratulál a győztes orosz Andrej Rubljovnak a francia nyílt teniszbajnokság férfi egyesének nyolcaddöntője után a párizsi Roland Garros Stadionban 2020. október 5-én. Fucsovics 6:7, 7:5, 6:4, 7:6-ra kikapott.