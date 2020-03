Debrecenben a ZTE – fontos meccs jön

A szerdai kupacsaták után ismét a hazai NB I-re tekint az élvonal, így a ZTE FC labdarúgócsapata is. Az egerszegiek szombaton 17 órától a DVSC vendégei, és ez lesz az a találkozó mindkét fél számára, amely hatványozottan fontos lesz. A Nagyerdei Stadionban sem lehetnek majd nézők, s hogy ez mennyire lesz befolyásoló tényező, ezt nehéz előre megmondani.

A magyar bajnokikon eleve nincsenek nagy tömegek, de… Két-háromezer ember (de ennél még jóval kevesebb is) tud hangulatot teremteni, ami hozzátartozik a meccsekhez. Most ezzel kell élni, hogy meddig, teljesen bizonytalan. A pénteki események miatt, amikor Európában sorra jelentették be a bajnokságok felfüggesztését, felvetődött, hogy a hazai pontvadászatokat meddig engedik még tovább. Egyelőre csak a hét végéig lehet előre látni, s pénteken annyi volt a bizonyos, hogy a labdarúgó NB I 25. fordulójának mérkőzéseit szombaton, zárt kapuk mellett megrendezik.

A ZTE FC Balmazújvárosban szállt meg, előtte ugyanott edzett és a tervek szerint szombaton kora délután utazik át Debrecenbe. Nem tartott a csapattal Zoran Lesjak, akinek combizma sérült, Bőle Lukács viszont, aki kihagyta az FTC elleni meccset, a kerettel tartott. A ZTE FC 25 pontos (11. helyezett), a DVSC 30 pontos (a 7. helyen áll), s ezek a számok mindent elárulnak a találkozó fontosságáról, ami mindkét mérkőző félre igaz.

Márton Gábor, a ZTE FC vezetőedzője elmondta, a szerdai kupameccset, amikor csapata 5-0-ra kapott ki a Fehérvár FC-től, átbeszélték. Volt mit.

– Remélem, hogy többet nem fordul elő az, mint szerdán, de ezt a csapattal megbeszéltük – mondta a szakvezető. – Én ugyanis a múlt szombati, az FTC elleni mentalitású csapatot akarom látni a pályán. Úgy indulunk neki minden mérkőzésnek, hogy kell a három pont, aztán ha úgy alakul, be kell érni az eggyel is, mint legutóbb. Én nagyon bízok abban, hogy Debrecenben is szerzünk pontot. Minden mérkőzés nehéz, nekünk az ad még plusz nehézséget, hogy kell a három pont és mindenképpen győzelemre kell játszani. Felkészültünk az ellenfélből, szeretném, ha a mi akaratunk érvényesülne. Ha ugyanis akarunk valamit, ahhoz olyan játékot is kell mutatnunk.

Szombaton Zalaegerszegen rendezik meg az Újpest–Paks találkozót, természetesen zárt kapuk mellett.