Nem igazán sikerült jól atlétáinknak a vasárnap hajnali szereplés

Négyből egy magyar sem jutott döntőbe Tokióban az atlétika helyi idő szerinti délelőtti programjából, viszont 3000 akadályon a 22 esztendős Tóth Lili Anna így is fantasztikusan teljesített. Hazai idő szerint ebéd után Kozák Lucáért szoríthatunk.

Némi rávezetésnek beillő 7-es rögbi után ténylegesen is beindult az élet a Nemzeti Stadionban, ahol az atlétika abszolút átvette a hatalmat, csak a női labdarúgódöntőnek enged majd terepet augusztus 6-án, pénteken.

Na de addig nagyüzem van, még akkor is, ha a vasárnapra beírt hatfős csapatunk ötfősre szűkült, miután Wagner-Gyürkés Viktória Achilles-ín-sérülése miatt kénytelen-kelletlen visszalépett.

Így aztán súlylökésben Gyurátz Réka, távolugrásban Nguyen Anasztázia, 3000 akadályon Kácser Zita és Tóth Lili Anna látott munkához hazai idő szerint éjjel-hajnalban, ebéd után pedig majd Kozák Lucáért szoríthatunk a 100 gát elődöntőjében.

A sort a kalapácsvető, a 25 éves Gyurátz Réka nyitotta, szinte a teljes napi mezőnyt értve ezalatt, hiszen az A-selejtezőcsoport másodikjaként lépett a dobókörbe – ahová pillanatokkal később ijedten jöttek a segédek, miután a szer nem kint, a gyepen, hanem a dobókör védőhálójában landolt, majd pattogott tovább alant.

Másodikra sem lett érvényes a kísérlete – edzője bosszankodott is a nézőtéren ülve –, harmadikra viszont elrepült a kalapács 66.48-ra. Ám ez is messze áll a 70.77-es idei legjobbjától és főleg a 72.70-es egyéni csúcsától, de még az olimpia előtti utolsó versenyén, a Gyulai István Memorialon dobott 69.80-tól is. A korábbi ifjúsági világbajnok, junior vb-ezüstérmes a csoportjában a 12. helyen végzett, és mivel 12-en jutnak a döntőbe, már a második selejtezőcsoport első dobásával eldőlt, hogy Gyurátz nem jut tovább – a 26. helyen végzett.

„Csalódott vagyok, mert sokkal jobb állapotban voltam, mint ami ezen a versenyen látszott – szomorkodott Gyurátz. – Úgy érkeztem, hogy az aznapi legjobbamat szeretném megdobni, úgyhogy innen fel kel állnom. Az edzéseken technikailag sokkal jobban dobtam, nyilván meleg volt, de egy hete itt táborozunk, ezért nem zavart nagyon, ráadásul jól ébredtem. Nekem kéne felnőnöm már ahhoz, hogy ezeket a visszatérő technikai hibákat kijavítsam… Az zavar a legjobban, hogy edzésen megy, ott mindig tudtam javítani az eredményen is. Persze az olimpia más verseny a többinél, ez az olimpia ugyanakkor különbözik is a többitől, úgyhogy csak magamat okolhatom. Ha 70 méter korul dobok, azzal elégedett lettem volna, hiszen ez lett volna a második világversenyem, amin ez sikerül.”

Nem jutottak tovább versenyzőink 3000 akadályon sem, amelyen végletesen eltérő teljesítményt nyújtottak, ennek megfelelő hangulatban is nyilatkoztak.

Kácser Zita futott előbb, de míg ő a 30 fok feletti hőséggel és 80%-osnál is nagyobb páratartalommal küzdve 10:43.99-cel az utolsó helyen ért be a csoportjában és összesítésben is, a magyar atlétikacsapat legfiatalabb tagja, a 22 esztendős Tóth Lili Anna majd’ tíz másodperccel futott jobbat a saját rekordjánál, és 9:30.96-tal összesítésben a 18. lett.

„Nekem sajnos nem fekszik a meleg, és mivel két hete Japánban edzőtáborozunk, ez látszik rajtam. Természetesen volt taktikám a futamra, ám ha az ember lemarad, és egyedül kell futnia, akkor elpárolog a motiváció. Ugyanakkor kijutottam az olimpiára, ez így is pályafutásom csúcsa” – mondta vegyes érzésekkel a szintet már 2019-ben teljesítő, utána viszont küszködő, edzőt is váltó Kácser. A kvótáját az utolsó pillanatban megszerző Tóth viszont szinte kiugrott a bőréből: „Egyéni csúcsot szerettem volna, ami extrán sikerült! 1200-1400 méterig vezettem, az eleje még talán lassú is volt, mert engem feldobnak a világversenyek, a tét, a közönség, hogy rajtam van a Hungary felirat… A világranglistán 57. voltam eddig, most felléptem a 18. helyre, ez is elképesztő. Élvezem, amit csinálok és örülök, hogy itt lehetek!”

A távolban induló honfitársunk, Nguyen Anasztázia két érvénytelen kísérlete között ugrott egy 6.52-t, amivel a csoportjában a 7., összesítésben a 16. helyen zárt, így ő sem lesz részese a finálénak, noha szerette volna megugrani a 6.68-as egyéni legjobbját, ami elég is lett volna a továbbjutáshoz…

Ma még egy lányunknak drukkolhatunk: Kozák Luca a 100 gát elődöntőjét magyar idő szerint 12.45-kor futja.

Nők. 3000 m akadály, előfutamok: …18. Tóth Lili Anna 9:30.96, …41. Kácser Zita 10:43.99 – Tóth és Kácser sem jutott a döntőbe.

Kalapács, selejtező: 26. Gyurátz Réka 66.48 – Gyurátz nem jutott a döntőbe.

Távol, selejtező: ..16. Nguyen Anasztázia 6.52 – Nguyen nem jutott a döntőbe.

Ezen a délelőttön rendezték a női súlylökés döntőjét is, amelynek aranyérmét a kínai Kong Li-csiao szerezte meg az amerikai Raven Saunders és az új-zélandi Valerie Adams előtt. A kínai versenyző hat kísérletéből öt volt érvényes, azokkal viszont mindegyikkel aranyérmet szerzett volna. A legnagyobb, 20.58-as dobását az utolsó sorozatban érte el.

ATLÉTIKA, NŐI SÚLYLÖKÉS

1. Kung Li-csiao (Kína) 20.58 méter

2. Raven Saunders (Egyesült Államok) 19.79

3. Valerie Adams (Új-Zéland) 19.62

4. Auriol Dongmo (Portugália) 19.57

5. Szung Csia-jüan (Kína) 19.14

6. Maddison-Lee Wesche (Új-Zéland) 18.98