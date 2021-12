A székesfehérvári csapat továbbra is nyeretlen idegenben a mostani idényben: négy döntetlenje mellett immár három veresége van vendégként.

OTP Bank Liga, 15. forduló:

Kisvárda Master Good-MOL Fehérvár FC 2-1 (2-1)

Kisvárda, Várkerti Stadion, v.: Solymosi

gólszerzők: Cirkovic (4.), Asani (22.), illetve Nikolics (27.)

sárga lap: Asani (6.), Peteleu (76.), illetve Makarenko (30.)

Kisvárda:

Dombó - Peteleu, Prenga, Cirkovic, Leoni - Melnyik, Simovic - Ötvös (Karabeljov, 78.) - Asani (Navratil, 67.), Mesanovic (Kravcsenko, 92.), Bumba (Camaj, 78.)

Fehérvár:

Kovács D. - Nego, Fiola, Stopira, Heister - Dárdai (Kovács I., 71.), Szendrei (Lüftner, 26.), Makarenko, Petrjak - Kodro, Nikolics (Zivzivadze, 79.)

Lendületesen kezdett a Kisvárda, a kapuja elé szorította a Fehérvárt, és egy jobb oldali szögletet követő pontos fejessel gyorsan vezetéshez is jutott. A folytatásban a vendégcsapat lassan átvette az irányítást, lehetősége is volt a gólszerzésre, de a hazai ellentámadásokban továbbra is volt veszély. A játékrész felénél egy nagyon jól eltalált távoli lövéssel növelte előnyét a várdai együttes, majd pár perc múlva szépített a Fehérvár: egy hosszú előre ívelésnél a kapujából kifutó Dombó a 16-oson kívül nem tudta elfejelni a labdát, Nikolics pedig élt a lehetőséggel, az üres kapuba lőtt. A végére maradt egy szép hazai lesgól és egy nagy helyzet, közte pedig egy komoly fehérvári gólszerzési lehetőség.

A szünet után tíz percig jóval aktívabban futballozott ellenfelénél a Kisvárda, több támadása helyzettel ért véget, majd megint a Fehérvár birtokolta többet a labdát, de a hazai kontrákra figyelnie kellett. A vendégek a második félidőben nem tudtak komoly veszélyt teremteni a várdai kapu előtt, így a több helyzetet kidolgozó és szervezetten játszó hazaiak megérdemelten gyűjtötték be a három pontot.