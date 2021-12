A megállapodásról és a csatár átigazolásáról a Premier League-ben címvédő és most is éllovas egyesület számolt be kedden.

Torres klubváltásának pénzügyi részleteit nem közölték a felek, de a brit és a spanyol sajtó úgy tudja, hogy az 55 millió euró körüli átigazolási összeg mellett a katalán klub tízmilliós bónuszt is fizet a 21 éves támadóért.

Torres tavaly augusztusban került a Valenciától öt évre a Cityhez - szigetországi sajtóértesülések szerint 23 millió euróért -, azóta pedig 43 mérkőzésen játszott és 16 gólt szerzett. A spanyol nemzeti csapatban 22 eddigi fellépésén 12-szer volt eredményes.

A Barcelona csatárgondokkal küszködik azóta, hogy pénzügyi nehézségek miatt el kellett engednie sztárjait - Lionel Messit és kölcsönbe Antoine Griezmannt -, Sergio Agüero pedig, aki éppen a Manchester Citytől került nyáron a katalánokhoz, sérülés miatt keveset játszott, majd december közepén szívproblémája miatt bejelentette visszavonulását.

A Barcelona a hetedik helyen áll a spanyol bajnokságban, a Bajnokok Ligájából pedig a csoportkör után búcsúzott, és az Európa-ligában folytatja szereplését.

Borítóképünkön Ferran Torres. Fotó: MTI/EPA pool/José Manuel Vidal