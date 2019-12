Kis kedvencek

Vajon miért tart egyre többember valamiféle kis kedvencet? Közvetlen környezetemből kiindulva egyre többeknek lesz, háziállatuk legyen szó kutyáról, macskáról.

Ezeket az aprócska lények hihetetlen szeretetet képesek adni gazdájuknak, olyat, amit egy ember nem is tud átadni. Hiszen ők önzetlenül és feltétel nélkül tudnak szeretni. A kutyák mindig előtérben helyezik gazdájukat és megérzik, hogy mikor kell felvidítani a számukra legfontosabbnak tartott embert. Egy háziállattal kevésbé érezzük magunkat magányosnak, egyedül. De ez egy nagyon nagy felelősség is. Hiszen őt nekünk kell etetni, itatni, orvoshoz vinni, ápolni is. Lehet, hogy nem mindig lesz kedvünk levinni őt sétálni, vagy épp játszani vele, de ezeket a dolgokat mindig meg kell tennünk, mert mi vállaltuk el.

Személy szerint úgy gondolom, hogy egy kis állat csak szeretetet és boldogságot tud hozni egy családban és egy társ is, aki mindig mindenben mellettünk van.