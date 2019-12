Az advent lelkülete

Minden ember maga dönti el hogy az év 365 napjában milyen életet él. Isten az év minden napjára egy-egy csepp csodát, ajándékot rejtett el számunkra, azonban hogy ezeket felfedezzük – e vagy sem, az csak rajtunk múlik. Ha a negatív dolgokban is sikerül felfedeznünk a jót, és rájövünk arra, hogy ha a történéseken nem is, de a hozzáállásunkon lehet változtatni, akkor sikerülhet felfedeznünk ezeket az „apró csodákat”.

Az adventi várakozás, előkészület alapját is az adja, hogy a saját életünkben fel tudunk fedezni minden apró örömöt, és ezáltal fel tudunk készülni a karácsonyra. Advent egy négyhetes felkészülés, amely során Istent fokozatosan beengedjük a szívünkbe. Mindehhez napi tíz percet is elég vele tölteni a telefonunk, a TV és minden más háttérzaj zavarása nélkül. A karácsonyi ünnepek alatt általában az ajándék kerül a fókuszba, de kevesen ismerik annak valódi értékét. A karácsonyi ajándék nem kézzel fogható tárgy vagy egy élmény. A karácsonyi ajándék az az érzés, melyet az advent alatt történő felkészülés és a másokhoz való szerető szívvel történő közeledésünk eredményeképpen élhetünk meg. Karácsony a szív ünnepe, tegyük azt, amit a szívünk diktál. Maradjon meg bennünk a karácsony öröme az év többi napján is, hiszen ez a lelkület meghatározhatja a mindennapjainkat.