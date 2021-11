Felújításra szorul a közműrendszer Zalalövőn

A megye egyik legrosszabb állapotban lévő vízi közműve a zalalövői, ezért is lenne indokolt a mielőbbi felújítása. Az ivóvíz-használati díjból képződő karbantartási alap azonban a teljes körű rekonstrukcióhoz nem nyújt elegendő fedezetet.

Ezt ne hagyja ki! Karácsony Gergely a buszsávban rövidíti a menetidőt (videó)

Erről is szó esett az önkormányzat csütörtök esti ülésén, amelyen a szolgáltató képviseletében Dzsudzsák Ferencné üzemeltetési igazgató válaszolt a kérdésekre. A program elindítására ugyanakkor volna lehetőség, hamarosan rendelkezésre áll ugyanis egy célirányos pályázat, amely 30 százalékos önrész biztosítása mellett fedezetet nyújthat a közműrendszerek felújítására. Az üzemeltetési igazgató elmondása szerint a Zalavíz Zrt. ezt a lehetőséget szeretné igénybe venni Zalalövő esetében is, az azonban még nem tisztázott, hogy nyertes pályázat esetén az önrészt a szolgáltató vagy a város biztosítaná, esetleg közös megoldásban gondolkodnának. Szóba került a Bursa Hungarica önkormányzati ösztöndíjpályázat is, aminek lehetőségét ez évben is kevesen használták ki, pedig az állam öt-, míg az önkormányzat hétezer forintos támogatást nyújt a kedvezményezetteknek, és a pályázat feltételeit is megkönynyítette a képviselő-testület. Az ülés további témáiról később számolunk be.