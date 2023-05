Aki bármilyen szinten is foglalkozik mezőgazdasággal, nemcsak elméletben tudja, de vélhetően meg is tapasztalta már, hogy tevékenységének – vagy mondhatjuk akár így is: gazdálkodásának – van egy eredményességet befolyásoló kiszámíthatatlan együtthatója: a természet, aminek része az időjárás. Értelemszerűen így van ez a szőlőművelést illetően is, néhány hete fogalmazott úgy beszélgetésünk során egy gazda: az adott évjárat mindig meghúz egy szintet, ami fölé nem tudnak az adott év borai emelkedni. Ebből adódóan a borász elsődleges feladata tehát az, hogy a mindenkori lehetőségből a tudása alapján és a rendelkezésére álló technológia segítségével a lehető legjobb eredményt hozza ki.