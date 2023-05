Születésnapja alkalmából köszöntötte Szabó Nándornét Kelemen Tamás, Pacsa város polgármestere. A 90. életévét május elején betöltött Szabó Nándorné Czoma Mária kettő testvérével együtt ma is a születéskori házuk szomszédságában él. Az iskolát is Pacsán végezte el, majd 1953-ban ment férjhez. A család új otthona 1969-ben épült fel. Egy gyermeke született, egy unokája és egy dédunokája ünnepelhette vele a születésnapot. Dolgos évei egy részét a tésztagyárban töltötte, majd a KTSZ-ben helyezkedett el, onnan ment nyugdíjba 1989-ben. A munkahelye mellett is sokat dolgozott a ház körül, a kertben és a szőlőhegyen is. Ma is jó egészségnek örvend, főz, mos, egyedül látja el a háztartást. Kedvenc időtöltéseként tévét néz, a Bibliát olvassa. Kelemen Tamás virágcsokorral kedveskedett Szabó Nándornénak és átadta Orbán Viktor levelét, az önkormányzat köszöntőlapját pedig dr. Benedek Karolina jegyző nyújtotta át az ünnepeltnek.

Szabó Nándorné és Kelemen Tamás

Forrás: Pacsa Önkormányzat