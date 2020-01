Ne mindig csak szalagosat! Variációk a farsangi szezon közkedvelt csemegéjére

Sokan szeretik a farsangi fánkot, de igazán szépre, könnyűre, szalagosra nem mindenki tudja elkészíteni. Háziasszonyaink segítségével most néhány olyan variációt mutatunk meg, amelyek megtörik a szalagos fánk egyeduralmát és talán az elkészítésük sem fenyeget kudarccal.

Bolla Lászlóné, Irénke többféle rózsafánkreceptet osztott meg laptársunkkal, a Vas Népével, és bizony az elkészült süteményei is rendkívül mutatósak lettek. Tőle még egy forgácsfánk- és egy hajtogatott, úgynevezett vánkosfánkrecept is érkezett. Bársonyné Dankovics Mária, Maja azoknak a háziasszonyoknak hozott egy ötletet, akik idegenkednek a bő olajban sütött tésztától – megtudtuk tőle, hogy fánkot tepsiben is lehet sütni. Végül megmutatjuk két kőszegfalvi német háziasszony, Radványi Dezsőné és Szalai Barnabásné kanállal szaggatott speciális cigenudliját is.

Rózsafánk

Hozzávalók: 40 deka liszt, 8 deka vaj, 2 evőkanál cukor, egy csipet só, fél deci rum, egy deci tejföl, 5 tojássárgája, a kenéshez egy tojásfehérje. A lisztet a hozzávalókkal rugalmas tésztává dolgozzuk, és körülbelül egy órát hűtőszekrényben pihentetjük. Ezután a tésztát enyhén belisztezett deszkán 2 milliméter vékonyra kisodorjuk, majd négy, különböző átmérőjű szaggatóval (körülbelül 6, 5, 4 és 2 centiméter átmérőjűvel) kiszaggatjuk. Az így keletkező legnagyobb korongokat 6 helyen, a következőt 5 helyen, a továbbiakat 4 illetve 3 helyen körben bevagdossuk. Mindegyiket lekenjük tojásfehérjével, ettől fognak összeragadni. A négy réteget csökkenő méretben egymásra ragasztjuk, a fánkok közepét az ujjunkkal egy kicsit benyomjuk. A süteményeket forró zsiradékban kisütjük, a középső mélyedésbe egy kevés savanykás lekvárt teszünk, porcukorral hintjük. Ugyanezt a süteményt készíthetjük szódabikarbónás alaptésztából is. Ekkor a hozzávalók: 35 deka liszt, 3 tojás, 4 evőkanál cukor, késhegynyi szódabikarbóna, 2-3 evőkanál tejföl, egy csipet só és olaj vagy zsír a kisütéshez. A továbbiakban ugyanúgy járunk el, mint az előző receptnél.

Vánkosfánk

Hozzávalók: 1 tojás, 3 evőkanál tejföl, egy kiskanál kristálycukor, só, annyi liszt, amennyit felvesz, 5 deka zsír a kenéshez, 5 deci olaj a sütéshez. A tejfölt a tojással, a cukorral, a sóval összekeverjük és annyi lisztet adunk hozzá, hogy jó rétestészta állagú legyen. Összedolgozzuk, a tésztát jó vékonyra kisodorjuk. Megkenjük olvasztott zsírral, összehajtogatjuk, mint a hájas tésztát. A sodrást és a kenést háromszor ismételjük, közben nem kell pihentetni. Végül a tésztát ujjnyi vastagságúra kisodorjuk, derelyevágóval „vánkosokat”, azaz téglalapokat vágunk. Mindjárt süthetjük, bő, forró olajban. Porcukorral meghintve, lekvárral tálaljuk.

Csörögefánk/forgácsfánk

Hozzávalók: 6 tojássárgája, 2 deci tejföl, 2 evőkanál cukor, 2 evőkanál rum, reszelt citromvagy narancshéj, 50 deka liszt. A tojássárgákat a tejföllel, a cukorral, a liszttel, a rummal és a citromhéjjal összedolgozzuk. Harminc percig pihentetjük, majd levestészta vékonyságúra kisodorjuk. Derelyevágóval téglalap alakúra felvágjuk. A közepén a szélekkel párhuzamosan kétszer bevágjuk, forró olajban kisütjük. Még melegen vaníliás cukorral megszórjuk.

Farsangi fánk tepsiben

Hozzávalók: fél kiló liszt, 30 gramm friss élesztő egy deci langyos tejben felfuttatva, két deci langyos tej, hét deka cukor, 5 deka vaj, fél kávéskanál só, két tojássárgája, reszelt citromhéj. A töltelék: házi sárgabaracklekvár. A felfuttatott élesztőt és a többi hozzávalót robotgéppel kidagasztjuk, és langyos helyen kelesztőtálban vagy egy lefedett tálban duplájára kelesztjük. A megkelt tésztát kicsit átgyúrjuk, majd még tovább kelesztjük. Ezután a tésztát lisztezett deszkán másfél–két centiméter vastagra nyújtjuk, és nagyobb méretű kerek kiszúróval fánkokat szaggatunk belőle. A fánkokat sütőpapírral bélelt tepsibe fektetjük, és konyharuhával letakarva 20-25 percig pihentetjük. A sütőt 190 fokra előmelegítjük. A tésztakorongok közepébe mélyedést nyomunk és az így kialakított lyukba egy-egy teáskanál házi lekvárt teszünk. Sütőbe toljuk, és addig sütjük, amíg a fánkok teteje szépen meg nem pirul. A sütőből kivéve öt percre befedjük őket egy konyharuhával, majd vaníliás porcukorral megszórva kínáljuk.

Cigenudli

Hozzávalók: egy kiló liszt, 6 tojássárgája, 4 tojásfehérje, 10 deka olvasztott vaj, 5 deka élesztő, 8 deci tej, jó fél deci rum, jó két csipet só, 2 deci tejszín, 5 deka cukor, 5 deka rumba áztatott mazsola, két liter olaj a sütéshez, vaníliás porcukor a tálaláshoz. Kevés tejben 5-6 deka cukorral felfuttatjuk az élesztőt. Egy tálba belerakjuk a lisztet, a sót, beleöntjük a tejszínt, a felolvasztott vajat, a kevés cukorral jól kikevert tojássárgáját, a rumot, majd a felfuttatott élesztőt. Emelő, alányúló mozdulatokkal elkezdjük „verni” a tésztát. A tejet fokozatosan adagoljuk, hogy a tészta jó puha legyen. Fontos, hogy minden hozzávaló langyosan kerüljön a tésztába. Ha jó erős dagasztógépünk van, dolgozhatunk azzal is. Legvégül a habbá vert négy tojásfehérjét is beledolgozzuk, ez ad majd tartást a fánknak.

A tésztát meleg helyen fél óráig kelni hagyjuk. Amíg kel, egy tiszta abroszt terítünk az asztalra, egy másikat pedig előkészítünk, amivel majd letakarjuk a fánkokat. Ne legyen nehéz a takaró, mert akkor nem jönnek fel szépen a kiflicskék. A megkelt tésztából evőkanálnyi darabokat szaggatunk, mindegyiket a tenyerünkkel deszkán körülbelül tízcentis rudakká sodorjuk, kifli alakúra hajtjuk, és sorban a terítőre rakjuk. Letakarva itt is tovább kelesztjük. Mire a végére érünk a szaggatásnak, lassan kezdhetjük sütni az első darabokat, azokat véve előre, amelyek már szépen megduzzadtak. Az olaj ne legyen túl forró, és legyen bőséges, kényelmesen úszkáljanak benne a fánkok. A fánkokat közepes tűznél, folyamatos odafigyeléssel sütjük. Amíg az első oldaluk sül, letakarjuk az edényt, így megemelkedik a tészta. Ha jól dolgoztunk, a fánkok sülés közben még körülbelül másfélszeres méretre dagadnak és szép sránfli (szalag) is lesz az oldalukon körben. A zsiradék lecsepegtetése után vaníliás porcukorba forgatjuk, majd tálcára állítjuk őket. Egy kiló lisztből mérettől függően 35-40 cigenudli készül. A hagyomány szerint harapni nem szabad, csak törni.