Vatikáni mazsola

Különös, hogy az európai baloldali és liberális szervezetek és véleményformálók milyen áhítattal hivatkoznak a bevándorlási áradat megítélésekor Ferenc pápára. Éppen ők, akik már a tánciskolában sem a kályhától, hanem a katolikus egyház gyalázásától indultak el. Éppen azok a politikusok, akik kihajították az európai alkotmányos szerződés bevezetőjéből az Európa keresztény gyökereiről szóló mondatokat. És most Ferenc pápa mögé bújva mutogatnak a beözönlést elutasító, szerintük nem keresztényi véleményekre.

Kérdés persze, mennyire vehető komolyan, hogy

a pápai állásfoglalások csokrából kirángatnak egy szálat,

miközben a többiről tudomást sem vesznek. Egyáltalán: szabad-e a pápa terített asztalánál ülve kimazsolázni a kalácsot? Persze, tudjuk, nekik szabad, ők ebben az egy ügyben akár a pápa tévedhetetlenségére is hivatkozhatnak. Pedig a pápai tévedhetetlenség csak akkor áll fenn, ha a szentatya hitbéli vagy erkölcsi témában a teljes katolikus közösség vezetőjeként egy adott tanítást véglegesen elfogadandónak nyilvánít. Az efféle, úgynevezett ex cathedra kinyilatkoztatásoknak külső formai jegyei is vannak, és nehéz őket összetéveszteni a pápa napi politikai ügyekben tett megjegyzéseivel. Ferenc pápa ex cathedra még nem nyilatkozott meg, II. János Pál viszont megtette többször is. Ily módon – tehát tévedhetetlenül – ítélte el az abortuszt és az eutanáziát is. Legyen ez is útmutatás a baloldalnak.