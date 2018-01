Sorosisták kontra Magyarország

Akik szerint az illegális migráció veszélye csak kormányzati lufi, azt mondják, hozzánk nem jönnek migránsok, olyanok rettegnek tőlük, akik még nem is láttak migránst.

Ők azok – balliberális megmondóembereink –, akik ezért a déli határnál felállított kerítést is, ha tehetnék, lebontanák. Pedig a kettő között ok-okozati az összefüggés: azért nem jönnek a migránsok tömegével, mert a kormányzat felépíttette a kerítést – amíg az nem volt, jöttek tízezerszámra. Lásd 2015 nyarát!

A ballibek emberiességi okokra hivatkoznak. Kegyetlennek nevezik a hivatalos magyar álláspontot, és ugyanezt kapjuk nyugati elvbarátaiktól is – megtámogatva az amerikai–magyar milliárdos, Soros György pénzével és ideológiájával. Soros, akinek, ugye, nincs is terve, pedig 2015-ben pont ezzel a tervvel volt tele a sajtó (George Soros: Here is my plan to solve the asylum chaos – 2015. szeptember 29.), hatalmas pénzeket mozgósít célja megvalósításához.

Ezeknek a pénzeknek egy része hazánkban ténykedő szervezeteknél, aktivistáknál landol. A feladat a magyar kormány eltávolítása, majd a kerítés lebontása után a 2015-ben már bevált útvonal szabaddá tétele, illetve az, hogy Magyarországra is betelepítsenek minél több migránst.

Idehozva ezzel a terrorveszélyt is, ami ma már Nyugat-Európa mindennapjainak része.

Ezért van szükség arra, hogy az állam megvédje polgárait Sorostól és az általa pénzelt csoportoktól. Akár a kitiltás és a távoltartás jogi intézményét is igénybe véve ehhez.