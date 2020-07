Strandok éjszakája, nyári színház és horgászversenyek is várnak a hétvégén Zalában

Mutatjuk, hogy milyen programok várnak a hétvégén Zalában!

Strandok éjszakája

Gyenesdiás is csatlakozott a strandok éjszakája programhoz. Pénteken a Diási játékstrandon 18.30-tól a gyerekeket sorversenyekre s éjszakai lámpáskereső játékra várják. 18 és 19 óra között Tislerics Szeverin, 19.30-tól 22 óráig Irsai Zsigmond, 22 órától DJ Coly zenél. A strandok éjszakájából Vonyarcvashegy sem marad ki. A Lidón szombaton 16 órától a Balaton Art tagjai festenek, később lesz vízi aerobik, állva evezős túra, éjszakai röplabdázás, 20 órától pedig retró DJ-parti. A Lenti Gyógyfürdő és Szent György energiapark is csatlakozott a strandok éjszakájához. Szombaton meghosszabbított nyitvatartással 22 óráig vehetik igénybe a vendégek az élményrészleget és a hidromasszázs-medencét. Az úszójegy 19 órától vásárolható meg. Vasárnap sportnapot tartanak: 11 órától lesz akvafitnesz, vizes vetélkedő, kötélhúzó és csúszdaverseny, spinning- és fanatic jump bemutató. S egészségügyi szűrésekkel is várják a látogatókat. Pusztaszentlászlón, az Aqua Barbara Termálfürdőben szombaton fél kilenctől fürdők éjszakája programot tartanak, éjfélig éjszakai fürdőzés, illetve borkóstoló is szórakoztatja az érdeklődőket.

Zenés mesenap

Szombaton zenés mesenapra várják az érdeklődőket a zalaegerszegi AquaCitybe. A Gyöngyözön zenekar 14 órakor kezdődő koncertje után a Harisnyás Pipik, majd a Kis Hétrét együttes, 16.55-től pedig Lőrincz Kálmán Lorenzo és Viki lép fel. Mutyi bohóc előadása 17.45-kor kezdődik. 16 órától zenés-táncos vízi torna lesz a gyerekmedencében. Emellett kézműves játszóház is várja a legkisebbeket. Vasárnap 15 órától Laposa Julcsi és ifj. Horváth Károly koncertje szórakoztat.

Nagyszülők zarándoklata

Búcsúszentlászlón vasárnap a búcsúk sorában a nagyszülők zarándoklata következik. 9 órától Nyisztor Krisztián kórházlelkész misézik, míg a 11 órakor kezdődő szentmisét dr. Márfi Gyula nyugalmazott veszprémi érsek celebrálja. Közreműködik a Zalaegerszegi Városi Fúvószenekar.

Közösségi múltfeltárás

Ismét ásatási lehetőséget ajánlanak az érdeklődők figyelmébe Türjén, az egykori premontrei monostor területén. Szombaton 9-től 13 óráig várják a segíteni szándékozókat, akinek van, vihet magával ásót és lapátot. Helyszín a türjei templom északi oldalán található magtár. Jelentkezni Orha Zoltán régésznél lehet az [email protected] e-mail-címen.

Kiállítás

Szombaton 17 órakor nyílik meg Keszthelyen a Helikon Kastély Kortárs Művészeti Műhelyének kiállítása. A tárlatot Bankó Zsolt, a kastély múzeumpedagógiai vezetője és a művészeti műhely alapító művésztanára ajánlja az érdeklődők figyelmébe.

Búcsúi mise, áldással

Kristóf-napi s egyben búcsúi szentmisét tartanak vasárnap 11.30-tól a kemendollári Szent Kristóf-kápolnában. A szőlőhegyi szentélyben Szalontai István korábbi hévízi káplán, leendő pókaszepetki plébániai kormányzó mutatja be a szertartást, majd szabadtéren megáldja és megszenteli az ott lévő járműveket és utasaikat.

Vonyarci boros forgatag

Vasárnapig várja a vendégeket a XXVII. Vonyarci boros forgatag Vonyarcvashegyen, a Kossuth utcai rendezvénytéren. Itt a látogatók zamatos borokat, ízletes falatokat kóstolhatnak, emellett lesz kézműves kirakódóvásár és gyermekfoglalkoztató is. Esténként zenés programok, koncertek szolgálják a kikapcsolódást.

Terrierek szemléje

Július utolsó hétvégéjén ismét kutyakiállításnak ad otthont Gyenesdiás a Magyarországi Amerikai Staffordshire Terrier Fajtagondozó Egyesület szervezésében. Pénteken kezdődik és vasárnap zárul a MASTAFF Special and Club Show a Kárpáti korzón. A nemzetközi találkozó a nagyközönség számára is nyitott, tenyészszemlét és -kiállítást is rendeznek, valamint az ebek szocializációs teszten is részt vesznek gazdáikkal.

Termelői vásár

Szombaton 8 órától Letenyén termelői és kézműves vásárt rendeznek az „eurós” boltnál. Szombaton reggel nyári termelői vásár lesz a felsőrajki pajta alatt.

Nyári tárlat

Folytatódik Balatongyörökön a Györöki Nyári Tárlat sorozat. A második kiállításon Varga Patrícia Minerva festőművész munkáival ismerkedhetnek meg az érdeklődők. A tárlatnyitót szombaton 18 órától tartják a Bertha Bulcsu Művelődési Házban, ahol Szemadám György Munkácsy-díjas festőművész ajánlja a képeket a jelenlévők figyelmébe.

Magdolna-napi búcsú

Vasárnap Magdolna-napi búcsút tartanak Nagyrécsén, a Bacónak-hegyen. 15 órától ünnepi szentmise lesz a kápolnában, 16 órától komolyzenei koncert a Nagy család előadásában. 17.30-kor baráti találkozó zárja a rendezvényt a Hajdú Közösségi Háznál.

Nyári színházi este

A Pódium Színház ma 20 órától Zalaszentgróton, a Templom téren Harsányi Gábor Bazi nagy magyar lagzi című kétrészes zenés vígdrámáját adja elő. Rossz időben az előadás a VMK-ban lesz.

Egészségügyi előadás

Nován, a Gönczi Ferenc Művelődési Otthonban pénteken 17 órától Tudatos egészség a családban címmel egészségneveléssel és -megőrzéssel kapcsolatos előadást tartanak. Az előadók az érdeklődők kérdéseire is válaszolnak.

Népzene és néptánc

Nován, a művelődési otthonban szombaton 16 órától Göcseji dalos és táncos percek címmel tartanak hagyományőrző programot. A rendezvény a Csádé népzenei együttes minikoncertjével indul, majd Gubinecz Ákos tanít göcseji népdalokat. Negyed hattól Lelkes András, a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság tájegységvezető természetvédelmi őre beszél a Göcsej természeti értékeiről, majd Rácz Petra és Lipusz András vezetésével néptáncoktatás kezdődik. Zárásként táncház várja az érdeklődőket.

Kerékpártúra

Őriszentpéter központjából indul szombaton 9-kor az a 38 kilométeres kerékpártúra, amely során a résztvevők az őrségi lápok és tavak vidékét keresik fel, de többek közt az ispánki kézművescsokoládé-ma­nu­faktúrába és a szaknyéri alpakafarmra is ellátogatnak.

Horgászverseny

Marócon rendez nyílt nevezésű, egyéni horgászversenyt vasárnap reggel 7-től a Mura Horgászegyesület. A horgászat 8.30-kor indul, az eredményhirdetés várhatóan 13 órakor lesz.

Koncertek, zenés partik

Zalaegerszegen, a PopUp Undergroundban péntek este nyolctól Hangácsy Márton tartja második albumának lemezbemutató koncertjét. A Gardenben pénteken Willcox, valamint Shark, Paul House, Marky V. és Gary Beatz keveri a zenét. Szombaton ugyanott Daniel Nike, Jackwell és Marko ­Crown lesz a lemezlovas. Keszthelyen, a Viviera ­Beachen holnap Re­gan és Strong R. gondoskodik a szórakoztatásról. Az Íz-parton ma este héttől Alex Torres akusztikus koncertjét rendezik meg, a Halászcsárdában vasárnap 18 órától a Poparazzi mutat be népszerű pop- és rock­dalokat. Vonyarcvashegyen, a Magyar Tengerben ma Sterbinszky, Mynea és Silverman, holnap Bluff és Szunyog, vasárnap SomX lesz a hangulatfelelős. Zalaszentgróton, a horgásztanya udvarán holnap este az MR’8 ad elő hazai rock­klasszikusokat. Zalamerenyén, a Pálos Malomban péntek este nyolctól a Happy Dixieland Band játszik. Becsvölgyén, a sportpályán felállított parti sátorban szombaton este a Delta lép fel. Lendván, a Bánfy Központ udvarán ma este fél kilenctől a Zaporozsec énekes-gitárosa, Varga Bence mutatja be akusztikus programját.