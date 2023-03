Március 02.

Közművelődési előadássorozat Hartmann Miklóssal

ZALAEGERSZEG Hartmann Miklós zalaegerszegi író, közgazdász közművelődési előadássorozatot indít, az első alkalomra március 2-án, csütörtökön 17 órától kerül sor a zalaegerszegi Zsidó Hitközség Közösségi Házában az Eötvös u. 3 szám alatt. Az első előadás címe: Figyelemre méltó személyiségek hatása a társadalmi viszonyok változására. Március 16-án 17 órakor Az újkori Európa világhódító szerepe és annak változása címmel tekinti át az előadó az európai kultúrájú országok sorsát, majd március 30-án Az írás kultúránkat formáló szerepe - a könyvek világa - Kinek írjunk könyveket? című program következik. A részvételhez regisztrációt kérnek a szervezők a 30/ 423-44 10 -es telefonszámon.

Március 03.

Keszthely serfőzdéje

KESZTHELY Zób Viola Keszthely serfőzdéje - Építés és ipartörténet a serfőzéstől és sörgyártásig című kötetét március 3-án, pénteken 17 órától mutatják be a Balatoni Múzeumban, a vendégeket Németh Péter igazgató köszönti, a könyvet Tar Ferenc történész ajánlja az érdeklődők figyelmébe, a beszélgetésben Havasi Bálint és Fekete György vesz részt.

Március 06.

Akusztikus est

LENTI Március 6-án, hétfőn 19 órakor Mujahid Zoltán előadóművész lép fel a városi művelődési központban Szécsi Pál dalaival akusztikus koncerten, melyen közreműködik Lőrincz Ádám zongoraművész és Trüfel Quartett vonósnégyes. Jegyek az előadásra az intézmény jegypénztárában válthatók hétfőtől péntekig 10-től 17 óráig.

Július 01.

Balaton-átevezés

RÉVFÜLÖP, BALATONLELLE Az idei, immár második Sup Balaton Átevező Túraverseny a tervek szerint július elsején várja a kihívásra jelentkezőket. Idén már nem csak Balatonlelléről, hanem Révfülöpről is lehet rajtolni. A két part között: 5,5, vagy 11 km-t teljesítve lehet indulni. A 16. Klasszikus Balaton Átevezésen kajak-kenu hajókkal ugyanezen a napon délután indulhatnak a nevezők. Nevezni lehet teljesítménytúrázó, illetve buli sup-os túrázó kategóriákban, azaz próbázó-kirándulóként. Tartaléknap július másodika.

Július 06.

A KeszthelyFest idén a korábbiaknál is gazdagabb programsort kínál

KESZTHELY Idén megújult koncepcióval, a korábbinál hosszabb időtartamban és gazdagabb programkínálattal várja vendégeit a KeszthelyFest július 6-9. között. A „LégyOTT!” alcímet viselő eseményt a város a Veszprém-Balaton 2023 EKF-program támogatásával szervezi: idén a korábbiakhoz képest nagyobb, színvonalasabb rendezvényt kínál a város, amelynek alapkoncepciója szerint „a humor, az irodalom, a gyermekkoncert, a történelem, a pop- és a világzene csak látszólag tér el egymástól, hisz abban megegyeznek, hogy céljuk a szórakoztatás, a tanítás és az élményszerzés”. A Csík zenekar, az Első Emelet, valamint Szikora Róbert és az R-GO lesz egy-egy nap fő fellépője, csütörtökön pedig kifejezetten a fiatalokat célozza T. Danny élő show-ja. A koncertek mellett lehetőség lesz például sziklamászásra, arcfestésre és különféle játékokra is. A helyi fellépők sem hiányozhatnak a kínálatból, a keszthelyi képzőművészek például festményeken örökítik meg a KeszthelyFest pillanatait, s az irodalom is hangsúlyosan lesz jelen egy új helyszínen, az egyik Fő téri bisztróban, s akinek kedve lesz, akár történelmi, zenei, irodalmi kocsmakvízt is játszhat. Ezúttal a fesztivál több helyszínen várja a kikapcsolódni vágyókat, a belváros mellett a Festetics kastély és a Viviera Beach is bekapcsolódik a programözönbe. Az egészségtudatosság jegyében lesz „mentes főzősarok”, a kastélyban pedig nemcsak koncerteket szerveznek, hanem megjelenik például a divat is. A helyi fellépőkkel a Lokálponton találkozhatnak az érdeklődők, s eljön Keszthelyre a hazai DJ-világ számos jeles képviselője is.

Július 22.

Balaton-átúszás

RÉVFÜLÖP Idén július 22-re tervezik a LIDL Balaton-átúszást, amely hagyományosan Révfülöpről indul. Az esemény hivatalos honlapja szerint az 5,2 és 2,6 kilométeres úszótávokon kívül, idén is lesz lehetőség SUP-pal átszelni a Balatont. Megkezdődött az átúszásra felkészítő edzésterv, amelyhez bárki csatlakozhat, aki érzi magában az elszántságot, hogy teljesítse a nem mindennapi távot.