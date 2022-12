Bőrtárgyak, gyapjú

December 9-én, pénteken Zalaegerszegen, a Göcseji Tudásközpontban rendezik meg 13 és 18 óra között a következő, Szőröstül-bőröstül című vásári forgatagot, amelyen a bőrtárgyak készítéséről és a gyapjú sokoldalú feldolgozásáról tudhatnak meg többet az érdeklődők. Lesz mesterségbemutató, néprajzi ismeretterjesztő előadások, kiállítás, jótékonysági cipősdoboz-akció, s ezen felül koncertek szórakoztatják a közönséget, akik helyi termékekből válogathatnak.

A Dísz téren

December 9-én, pénteken 16 órától az Egerszegi Advent jegyében a Dísz téren a Landorhegyi és az Űrhajós óvoda, valamint a Pálóczi-zeneiskola ütős zenekara ad műsort. December 10-én, szombaton 16 óra 30 perctől a Zirano színház előadását láthatják, majd a gyertyagyújtást követően csellón és zongorán karácsonyi dallamok csendülnek fel, s végül a Zalaegerszegi Városi Vegyeskar énekel.

Elődeink élete

December 10-én, szombaton 15 órakor különleges tárlatvezetést tart Zalaegerszegen, a Göcseji Múzeumban az Elődeink élete című kiállításon Béres Katalin történész-főmuzeológus. A kiállítás kurátora elmeséli Zalaegerszeg évszázadokon átnyúló történetét és közben megismerheti a látogató, hogyan s mivel készültek elődeink a karácsonyi ünnepre. A tárlatvezetés végén a vendégeket egy finom teára invitálják, s egy korabeli családi süteményrecepttel is gazdagabbak lesznek.

Családi nap a bábszínházban

Családi napot tartanak a zalaegerszegi Griff Bábszínházban környezetvédelem és a fenntartható fejlődés jegyében. A program vasárnap 10 órakor kezdődik, lesz interaktív, környezettudatosságra nevelő játszótér, többféle kézműves foglalkozás. A Tintaló Cirkusz produkciójának időpontjai: 10.30, 14.30, 15.50, 16.30 óra. A bábos előadásokban 11 órától az Aprók Színháza műsora, a Pötty várja a legkisebbeket. Holle anyó története 15 órától lesz látható, a Téli szonett pedig 17 órakor kezdődik.

Nován szombaton 10 órától 13-ig az önkormányzat előtti parkolóban lesz adventi termelői vásár és bolhapiac.

Szombaton karácsonyi ünnepség lesz Nemesnépen 15 órától a faluházban. Betlehemes játékot adnak elő a helyi színjátszók.

Zalaháshágyon, a templomban a vasárnap 9.15 órakor kezdődő szentmisét követően a salomvári Süle Ferenc Emlékkórus közreműködésével tartanak adventi kórushangversenyt.

Reszneken vasárnap tartják a falukarácsonyt és az idősek napját a kultúrházban. A program 12.30 órakor ebéddel kezdődik, majd 13.15 órakor ünnepi köszöntőt mond Pácsonyi Imre, a Zala Megyei Közgyűlés alelnöke és ajándékozásra is sor került. Ezután 13.45-ko ünnepi szentmise kezdődik, majd 14.15 órakor Vigh László országgyűlési képviselő, miniszteri biztos és Kercsmár István polgármester felavatja a központban a megújult, energetikai korszerűsítésen átesett önkormányzati épületet. 15 órától műsor következik, fellép: BB Duó Hévíz, Székely Andrea, a Hevesi-színház művésze, Bognár Gyula nótaénekes, majd meggyújtják a harmadik adventi gyertyát és disznótoros vacsora zárja a napot.

Koncertek

Zalaegerszegen, a Zalakerámia Sport- és Rendezvénycsarnokban szombaton 19 órakor Gospel Karácsony címmel az amerikai Vincent Bohanan & the Sound of Victory kórus mutatja be műsorát. A Keresztury Dezső VMK-ban ugyancsak szombaton este a Sziámi zenekar egykori zalai tagjai által alapított Világegyetemisták ad koncertet. A 21 órakor kezdődő program előzenekara a Magyarucca lesz. Nagykanizsán, a Kanizsa Arénában szombaton 21.30 órától Emlékek éjszakája program lesz, amely során Korda György és Balázs Klári, Náksi Attila, a Peat Jr. & Fernando feat. Sheela projekt, D.J. Szatmári és Szakos Andi, az egykori Happy Gang énekes Cory és Spy the Ghost lép színpadra. Az est házigazdája és rezidens lemezlovasa Navidal lesz.