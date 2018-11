Zalaegerszegen is megduplázódott az online ételrendelések száma

Mindenki szereti a finomabbnál finomabb ételeket, főleg akkor, ha nem kell vele sokáig bajlódni. A sütés-főzés ugyanis nagyon sok időbe telik, sok energiát emészt fel és hozzáértés hiányában a végeredményt sem fogjuk tudni élvezni.

Ezt a probléma halmazt oldotta meg már Zalaegerszegen is az online ételrendelés koronázatlan királya; a netpincer.hu. A házhoz szállított ételek azonban nem csak a diákok életét könnyítik meg, hanem az időhiányban szenvedő, dolgos felnőttekét is. Nem csoda tehát, ha egyre nagyobb népszerűségnek örvend az online ételrendelés a munkahelyeken is.

Még régebben sokkal több időnk volt a hétköznapokban, mára már változnak a szokások és az embereknek minden percük aranyat ér. Pontosan ezért, a szűkös időbeosztásunk miatt, egyre többen használjuk ki az internetes ételrendelést. Mára már rengeteg étterem szállít házhoz rövid határidővel, kedvező áron. A sok szereplős piac pedig kedvez a lakosságnak, hiszen egymást nyomják le az árak és egymást licitálják túl minőségben az éttermek. Nincsen ez másképpen Zalaegerszegen sem, ahol már 11 különböző étterem étlapját találhatjuk meg a netpincer.hu kínálatában.

Átlépte a milliós határt a házhoz szállított ételek havi adagszáma

Kijelenthetjük, hogy rászoktak a magyarok az ételrendelésre, hiszen a piac minden tekintetben növekedésnek indult. Mára már az ételek dobogós helyezettek az online rendelt termékek között. A házhoz szállított ételek forgalma pedig évről évre több százezer adaggal növekszik, így három év alatt megduplázódott. Így ma már több mint egy millió adag étel kerül kiszállításra havonta, ami néhány évvel ezelőtt még elképzelhetetlen mennyiségnek számított volna.

A korábbi vasárnapi zárvatartások pozitívan hatottak az étel házhoz szállítások számának alakulására, ami a boltzárak feloldásával sem változott. Érdekes megfigyelés, hogy az online ételrendelésekre nincs hatással az időjárás sem, így sokkal stabilabban működik mint egy fizikailag beülős A`la Carte étterem vendéglátása. Sőt, egyes esetekben az esősebb időkben még jobban fellendül a vásárlási kedv, hiszen ilyenkor nincs kedvük kimozdulni az embereknek az otthonukból.

Óriási Zalaegerszegen is, az online rendelhető ételek listája

A netpincer.hu adatai szerint Zalaegerszegen is jellemzően két főre rendelnek ételt házhoz az internet segítségével, átlagosan 3000 forint értékben. Az online ételrendelés azért is ilyen népszerű, mert a készpénzen kívül akár hitelkártyával vagy SZÉP kártyával is kiegyenlíthető a rendelési, csomagolási és házhoz szállítási összeg. A rendelés után, a futárok már 30-45 perc alatt általában kopogtatnak az ajtónkon a meleg ételünkkel.

Akárcsak az ország jelentős részében, Zalaegerszegen is a pizza a legnépszerűbb házhoz szállított, online rendelt étel, de vezető szerepet kap a gyros, a hamburger és a palacsinta is az internetes rendelések között. Zalaegerszegen már többféle nemzet konyháját is otthonunkba tudhatjuk, így rendelhetünk: a magyaros ételeken kívül, amerikai, francia, mexikói, olasz és török ételeket is.