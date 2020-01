Tuti kutyás programok télen

Ha kutyád van, valószínűleg nem szeretnél egész télen a négy fal közt ülni. A kinti programok kutyával elmaradhatatlanok, és szerencsére szuper lehetőségek vannak, hogy kimaxold őket. Az ebek szeretik a havat, a kirándulást, és ma már hotelekbe, így akár wellness helyekre is vihetők.

Ha kutyád kinti állat, tehát ha javarészt a kertben van, akkor is ajánlott, hogy elvidd sétálni. Miért? Séta közben új ingerek érik, akár társaságot is találhat, felfedezheti a környéket. Szobakutya esetében ez nem opcionális, kötelező a kutyasétáltatás télen is, minden időjárási viszony mellett, ha esik, ha fúj. Akinek kutyája van, az nagyon jól tudja, hogy nincs lustálkodás hétvégén sem, mert a kutyát el kell vinni sétálni. A reggeli sétát meg lehet úszni egy rövid körrel, de alapvetően a kutyának is szüksége van hosszabb mozgásra ezért is érdemes kutyás programot szervezni a családdal.

Hova vigyük a kutyát kirándulni?

Ma már országszerte vannak kutyabarát helyek, ezért érdemes úgy tervezni a kirándulást, hogy aztán ha megéheztek és szeretnétek beülni ebédelni, akkor ne kelljen a kutyát a kocsiban hagyni, hanem bevihessétek magatokkal az étterembe.

Akárhova is mentek, figyeljetek rá, hogy bármennyire is jólnevelt a kutya, mindig legyen rajta nyakörv és legyen nálatok póráz, esetleg szájkosár, mert sokan félnek a kutyáktól, illetve még a kutyabarát helyeken is jobban szeretik, ha pórázon van a kutya.

Ha a kutyád nincs hozzászokva a hideghez, akkor gondoskodj róla, hogy ne fázzon! Adj rá kutyaruhát, vagy kutyakabátot és akkor ő is szívesebben kirándul majd veled. Séta után mindenképpen ellenőrizd a mancsait, mert a hó képes kis jégtömbökben hozzáragadni a párnácskák közötti szőrhöz és az nagyon zavaró tud lenni a kutyáknak. Ha olyan helyen sétáltatok, ahol sózzák az utat, akkor hazaérkezéskor langyos vízzel mosd le minden lábát, mert a só ki tudja marni a párnácskák bőrét.

Menjetek kutyával kirándulni egy egész hétvégére!

Keressetek állatbarát szállást és akkor a kedvencedet sem kell otthon hagynod. Amíg te a wellnessben áztatod magad, addig a kutya pihenhet a szobában, aztán egy jó séta után üljetek be egy kutyabarát kávézóba, ahol te kávét, a kutya pedig egy tál vizet kap.