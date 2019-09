Toman Diet: Út, az egészséges élet felé

Tomán Szabina egykor divatmodell, ma már a Toman Lifestyle és a Toman Diet alapítója. A Toman országos franchise hálózata magas minőségű fehérjetermékeket és egyénre szabott diétát kínál a fogyni vágyóknak. A közelmúltban a kanizsai üzletben találkoztunk az életmódprogram kitalálójával.

– Kérem mutassa be magát, az olvasóink honnan emlékezhetnek Tomán Szabinára?

– Sokáig, 15 éven keresztül élvonalbeli divatmodellként dolgoztam, hazai és nemzetközi kifutók és kampányok arca voltam, majd családot alapítottam – fogalmazott Szabina. – Ha becsukjuk a szemünket, akkor modellként egy vékony testalkatú embert képzelünk el, ehhez a szakma is ragaszkodik. A tökéletes forma elérésével mindig is volt munkám. Nagyon fiatalon elkezdtem megismerni a testemet, hogy miképp reagál bizonyos ételekre és az épp aktuális trendi diétákra. Akkoriban a testemből éltem, vagyis bikiniben és estélyi ruhában is a legjobb formát várták el. Ezért elkezdtem a táplálkozásról és a fogyásról egyre több információt begyűjteni. Korábban velem is előfordult, hogy sanyargattam magam és szélsőséges diétákat választottam. Amikor megszületett a kislányom, tudtam, hogy ennyire drasztikusan, a végleteket keresve nem lehet élni. A várandósságom alatt 30 kilogrammot híztam, ami egy teljesen új helyzetet teremtett. A környezetem, de a modellszakma is döbbenten fogadta az átalakulásomat, s persze meglepett, hogy ez a felesleg sokkal nehezebben tűnik el, mint gondoltam. Nem éreztem jól magam a bőrömben, próbáltam egy saját, testhezálló programot kialakítani, melyben megfigyeltem mikor és milyen tápanyagot juttatok a szervezetembe. Teszteltem a testem, mindezt kiegyensúlyozottan és egészségesen tettem, hogy végül visszanyerjem a korábbi alakomat. Amikor sikerrel jártam, egyre többen kerestek fel, hogy osszam meg velük a tapasztalatomat.

– Ez indította el, hogy kifejlessze a Toman Diet fehérjediétát és életmódprogramot?

– Némi információgyűjtés után rátaláltam a fehérjediétára. A módszer olyan megoldást kínált a fogyás eléréséhez, amelyet bátran mertem alkalmazni az egészségem megóvása mellett. Az eredmény hosszú távon is meggyőzött arról, hogy alkalmazása hétköznapi életet élő emberek számára is nagy segítséget jelenthet. Így 2012-ben elkezdtem forgalmazni az általam is használt magas minőségű fehérjediétás termékcsaládot. Franciaországban találtam gyártót, s négy évvel ezelőtt a legnagyobb elhivatottsággal saját márkám forgalmazásába kezdtem, Toman Diet néven. A termék kifejlesztése során igénybe vettem szakorvosok, dietetikusok munkáját, nagy figyelmet fordítva arra, hogy a termékek ne csak a fogyásban segítsék vendégeimet, hanem egy helyes étrend hosszú távú kialakításában is, amelynek célja a különböző betegségek megelőzése is. Hiszem, hogy a Toman Diet termékek a meglévő vendégeim számára biztosítják a kiegyensúlyozott és hosszú távon is megtartható fogyást, s hatékonyságuk új érdeklődőket is vonz az országszerte működő közel 30 szalonunkba, így a nagykanizsaiba is. Mindenkit várunk, aki akár egészségügyi, akár esztétikai okból fogyni szeretne.



– Mit gondol a magyar emberek étkezési szokásairól?

– Európában a magyar nemzet a legelhízottabb. Igen, jó ételeink vannak, a szülői és a nagyszülői szeretet a konyhában az ételeken keresztül érkezik a család felé. Kultúránkból adódik, hogy egy vasárnapi közös családi ebéd nagyon fontos számunkra. A másik oldala pedig ez a borzasztó adat, amit tényként kell kezelnünk. Hogy miképpen lehet változtatni? Azt az adott egyén döntésén múlik. Mi, a Toman Diet bármely pontján tárt karokkal várjuk azokat, akik eldöntötték változtatnának. Valóban minden segítséget megadunk. Ez lehet lelki támogatás is, egy konzultáció vagy egy teljes programban való részvétel, amiben végig támogatunk, kísérünk. Ma már ez a program nem pusztán diéta. A Toman Lifestyle nemcsak fogyókúrára koncentrál, számtalan olyan termékünk is van, melyek az életmód javítására szolgálnak. Komplex szolgáltatást nyújtunk. A fogyás mellett törődünk a lélekkel, sportolásra hívunk, egészséges életmódra tanítunk. Ha valaki például azt mondja, hogy nem szeretne fogyni, csak kicsit a szokásain szeretne változtatni, várjuk. Persze nyitottak vagyunk az előtt is, aki akár 80 kilogramm súlyfeleslegtől szabadulna meg, hisz’ erre is volt már példa. Arra próbáljuk megtanítani a hozzánk betérőket, hogy mi az adott személynek és szervezetének a legjobb.