Tényleg kell neked a szakmai nyelvvizsga?

Frissdiplomásoknak ugródeszkát jelent, ha a szakmai tudás mellett megfelelő nyelvtudással indulnak neki az álláskeresésnek. De miben nyújthat többet a szakmai vagy üzleti nyelvvizsga?

Egy fiatal álláskereső még nem tudja demonstrálni a nyelvi tudását hosszú évek gyakorlatával és tapasztalataival, ezért frissdiplomás álláskeresőként sokat jelenthet, ha nyelvvizsgát is fel tudunk tüntetni a jelentkezésnél, ami bizonyítja a megszerzett tudást. Ezt ki is pipálhatjuk, hiszen a diploma kiadásának előfeltétele a nyelvvizsga. A szakmai nyelvvizsgák azonban azt is jelzik, hogy az illető pörgő kerekekkel indul az üzleti világban, mert birtokolja már a szükséges szakmai szókincset és szerzett némi gyakorlatot olyan üzleti élethelyzetben előforduló jellemző feladatokban, mint a prezentáció, vagy közvetítés.

Hogyan válassz szakmai nyelvvizsgát?

A legegyszerűbb döntésed akkor van, ha tudod, hogy a hely, ahová felvételizni szeretnél, milyen vizsgát fogad, vagy nem fogad el. Angolból és németből bővebb szakmai nyelvvizsga kínálat van, de más nyelvekből is van lehetőség üzleti vagy gazdasági nyelvvizsgát tenni. A nagy nyelvvizsga központok általában kínálnak ilyen lehetőséget, de érdemes előre tájékozódni, hogy milyen nyelvvizsga típusok elérhetőek.

Ha van egy listád a potenciálisan szóba jöhető nyelvvizsgákról, a következő lépés megnézni, hogy milyen jellegű feladatok vannak és ezekből melyik az, amit nagyobb magabiztossággal tudsz megugrani. Van, ahol tétel kidolgozással kiválóan boldogulsz, mert annyira behatároltak a feladatok, van azonban, ahol komplex készségeket kell bevetned, mint például egy prezentáció megtartásánál.

Az sem mindegy, hogy egynyelvű, vagy kétnyelvű vizsgára lesz szükséged. Van, aki komfortosan mozog a fordítási feladatokban, de van, akinek jobban áll az egynyelvű feladatmegoldás.

Felkészülés a szakmai nyelvvizsgára

A nyelvvizsgák drágák, a szakmai nyelvvizsgák pedig még drágábbak, ezért ideális esetben nem szeretünk többször nekifutni. Nagy kérdés azonban, hogy a szakmai és üzleti nyelvvizsgára hogyan lehet sikeresen felkészülni.

Sokan esküsznek rá, hogy csak magántanárral lehet sikeresen felkészülni, ez azonban nem igaz. Vannak kiváló tanfolyamok, amik kifejezetten egy adott szakmai nyelvvizsgára készítenek fel, de magánúton sem lehetetlen a felkészülés. A legfontosabb, hogy tisztában legyünk a kritériumokkal és ezeknek megfelelően gyakoroljuk a feladatokat, illetve bővítsük a szókincsünket.

Szókincs építésre a legjobb forrás a szakmai anyagok olvasása, hallgatása. Gazdasági angolra például számlálhatatlan forrást kínálnak a gazdasági és üzleti témákkal foglalkozó tévéműsorok, amik amellett, hogy a szókincset fejlesztik, segítenek az élő nyelvvel megismerkedni. Nem utolsó sorban pedig felhoznak olyan témákat is, amik akár a nyelvvizsgán is előkerülhetnek.