Személyi kölcsön – nem drágább, hanem olcsóbb lett

Évek óta hihetetlen olcsók a hitelek, és a szakértők időről időre felvetik, hogy a rekord alacsony THM-ek időszakának valamikor vége lesz. Ám a személyi kölcsönök 2020-ban csak még jobb feltételekkel elérhetőek lettek, mint korábban.

2020-ban abszolút megfizethető

Ez a típusú kölcsön sosem tartozott az alacsony kamatozású változatok közé. A THM a személyi kölcsönöknél általában magasabb, mint a fedezettel, hosszas előbírálattal alátámasztott jelzáloghiteleknél. Többnyire akkor folyamodtak ehhez a megoldáshoz – pár évvel ezelőtt – az ügyfelek, ha néhány napon kellett pénz valamilyen célra. Például kiemelkedően kedvező áron tudtak autót venni, ha gyorsan léptek, vagy éppen egy drága orvosi beavatkozást kellett fedezni. Ma már gyakorlatilag nincs ‘sürgősségi felár’ a személyi kölcsönön, egyszámjegyű THM-mel is elérhető. Mivel lényegesen jobbak a mostani ilyen típusú kölcsönök, mint a lakáshitelek, sokan a változó kamatozású régi hiteleiket kiváltják fix személyi kölcsönnel. Nekünk is érdemes a mai hitelekkel kiváltanunk azt, amit több éve törlesztünk.

Mi alapján dönt a bank személyi kölcsön esetén?

A hitelösszegeket, melyek ma már a 8-10 millió forintot is elérhetik, itt is alapos elemzés után ítéli meg a bank, de ez a hitelbírálat csak a jövedelemre vonatkozik, így gyorsan lefuttatható. Hiszen egy fedezetnek felajánlott ingatlan esetén például meg kell becsülni annak értékét. Azt, hogy mekkora összeget vehetünk fel, a JTM korlát szabja meg, ami ma már több szigorítás után elég komoly biztonságot nyújt az eladósodás veszélye ellen. Ami jó hír, hogy a magasabb hitelösszegeknél a személyi kölcsönök még kedvezőbbek lettek, mint akár egy évvel korábban – pedig már akkor a szuperolcsó hitelekről beszélt mindenki. Az 5 milliós összegnél a legkedvezőbb mostani személyi kölcsönök esetén akár 100 ezer forintot is megtakaríthatunk. Igaz, ha 1 millió forintot veszünk fel, nem találunk jobb ajánlatot, mint 2019 hasonló időszakában.

Hatalmas különbségek vannak a THM terén

Érdemes megismerkedni a piac kínálatával, ha kölcsönt veszünk fel, mivel ennél a típusnál – és másnál is – nagyon jelentős különbségek lehetnek. Ne gondoljuk azt, hogy amit a mi bankunk ajánl, általánosságban az érhető most el. Érdemes személyes ajánlatot is kérni az egyes bankoknál, vagy független szakértőhöz fordulni, hogy megtudjuk, a mi paramétereinkkel hol járunk a legjobban. Ne feledkezzünk meg az elő- és végtörlesztés költségeiről sem, mikor megnézzük az egyes ajánlatokat, mert ha valamelyik opció kivitelezhető, sokkal jobban járunk.