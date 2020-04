Otthont csak okosan: Flatco

Minőségi lakások Budapesten, elérhető áron? A megoldás nem is bonyolult: Flatco. A cég széles körben kínál elsőosztályú, bérelhető ingatlanokat a fővárosban. És ahogy azt illik, folyamatosan lépést tart a 21. század által diktált trendekkel. Ennek megfelelően akár már okosotthonok között is válogathatunk.

A lakásbérlés nehézségei

Az albérletkeresés nem egyszerű feladat. Különösképp igaz ez a fővárosra. Az ingatlanpiac számos opciót kínál, ám legalább ugyanennyi tényező az, ami befolyásolja választásunkat. Mekkora a lakás, milyen áron juthatunk hozzá, a város mennyire jól megközelíthető pontján helyezkedik el, milyen az állapota stb. és akkor még a saját egyéni igényeinkről szó sem esett.

A döntéshozatalban óriási segítséget nyújthat egy cég és annak weboldala, mely szakmai múltját és tapasztalatait felhasználva összegyűjti a megbízható minőségű ingatlanokat és a saját portfóliója részeként értékesíti azokat. Ezáltal kikerülve az ingatlancég – főbérlő – albérlő hármas gyakran bonyolult viszonyrendszerét. A Flatco valóban kitűnik a lakáspiac olykor sűrű erdejéből. Innovatív hozzáállásuk immár még feltűnőbben mutatkozik meg kínálatukban, hiszen számos okosotthon is elérhető náluk. De mitől is okos egy otthon és miért jó ez nekünk?

Okos döntés, okosotthon

A technológia folyamatos fejlődésének köszönhetően a különböző modern megoldások a mindennapjaink részévé váltak. Internet, okos készülékek, vezeték nélküli kapcsolatok és szolgáltatások stb. mind-mind egyre integráltabban vannak jelen. Ezt figyelembe véve sok lakás már eleve ezen integrált megoldásokkal kerül kialakításra, így létrehozva egy okosotthont.

Az okosotthon tulajdonképpen olyan technikai megoldások együttese, amelyek egymással együttműködve lehetővé teszik a házban/lakásban működő rendszerek központi irányítását és automatizálását. Segítségével akár távolról is irányíthatóvá válik pl.: a fűtésrendszer, a redőnyök, háztartási gépek és okos eszközök stb. Gondoljunk csak bele, mennyivel leegyszerűsödik az életünk, ha az otthonunk irányítása szó szerint és átvitt értelemben is a mi kezünkben van.

Az egyszerűség mellett persze számos egyéb előnyt is rejt egy okosotthon, eredeti nevén smarthome bérlése. A technológia nagyban hozzájárul az ingatlan energiatakarékos működéséhez. A termosztátok szabályozott működése, az előre programozott hűtési/fűtési metódusok mind ezt szolgálják. Emellett pedig a biztonság is jóval nagyobb, hiszen távolról is nyithatjuk/zárhatjuk az ajtókat, vagy épp ellenőrizhetjük, hogy megtettük-e ezt korábban személyesen.

Be smart, be like Flatco

Az egyre nagyobb számban elérhető okosotthonoknak köszönhetően számunkra is megnő a választási lehetőségek száma. A jelen és a jövő technológiáinak beépítése lakókörnyezetünkbe egy rendkívül előrelátó, némiképp evidens párhuzammal élve okos döntés. Költözzünk be a jövő otthonaiba még ma és élvezzük ki az okos lakások nyújtotta „központosított kényelmet” az automata megoldások révén. A Flatco ebben is segítségünkre lesz, de természetesen akkor is bátran fordulhatunk hozzájuk, ha egy „hagyományosabb” lakást szeretnénk kibérelni. Ami biztos, a Flatco a jelent és a jövőt is képes számunkra felkínálni.