Otthon, minden időben – megérkezett a CREATON új kampánya

Új imázskampánnyal mutatkozik be a lenti tetőcserépgyártó, a CREATON. A több mint 130 éves tapasztalattal rendelkező vállalat arra hívja fel a figyelmet, hogy a klímaváltozás komoly kihívások elé állítja az építőipart és az új otthonukat építő családokat.

A CREATON új reklámfilmjében egy kislány szemén át pillanthatunk be abba, mit is jelent gyermekeinknek az otthon: védelmet, biztonságot, egy olyan helyet, ahol egész életükben élni szeretnének, bármilyen kihívást tartogasson is a jövő. Ebben megbízható partner a CREATON, hiszen nagy tapasztalattal és szakértelemmel fejlesztette ki tetőcserepeit, hogy azok akár szélsőséges időjárási körülmények közt is megállják a helyüket.

– A klímaváltozás témájáról egyre többet hallani, mi pedig szeretnénk termékeinkkel biztonságos, maradandó otthonokhoz hozzájárulni, bármilyenre forduljon is az idő – mondta el Szili Klára, a CREATON marketingigazgatója.

Az új film érdekessége és különlegessége, hogy a kislány szavait a CREATON színes tetőcserepeivel készült animáció kelti életre. Így a márka vizuálisan is izgalmas módon, a történet szerves részeként jelenik meg.

– Mindenképpen szerettünk volna egy integrált kampánnyal belépni a média világába, ezért a kezdetektől fogva tévével, rádióval és digitális kampánnyal terveztünk. Tekintettel arra, hogy a tetőfedésnek megvan a maga szezonalitása az időjárás függvényében, szerettünk volna élni a jó idő adta lehetőséggel és még a 2019-es szezon alatt elindulni kampányunkkal. Ennek eredményeképp született az a kedves animáció, ami olyan közel áll a szívünkhöz – nyilatkozta a kampány hátterével kapcsolatban Szili Klára.

A reklámkampány október közepével indult, és többféle médiumban fut, így több helyen és más-más formában is találkozhatunk vele. Azoknak, akik minél előbb szeretnék megnézni a reklámfilmet, van egy jó hírünk: az elkészült film már megtekinthető a CREATON YouTube-csatornáján is.

A CREATON a belga ETEX csoport leányvállalata, 2004 óta van jelen Magyarországon, és két, csúcsminőségű technológiával felszerelt, robotizált gyáregységében készülnek kerámia tetőcserepei.

– Az ügyfélközpontúság érájában a két fontos célcsoportunk, a kereskedők és a tetőfedők mellett szerettük volna megcélozni a végfelhasználókat is, hogy ők is közelebbről megismerkedhessenek termékeinkkel és ezáltal a márkával is – mondta a cég marketingigazgatója.