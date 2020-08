Öt éves a Heni Cuki Nagykanizsán

Öt éves a Heni Cuki Kft., mely a kerek évfordulót színes programmal ünnepelte múlt szombat délután az Űrhajós úti üzemnél.

A cukrászati vállalkozás alapító-tulajdonosa és ügyvezetője, Siposné Gerencsér Henriett a felnőtteket (a partnereket és az érdeklődőket) üzemlátogatásra invitálta, a gyerekeket pedig ugrálóvár, Lengyák Pista bácsi ollóvágtája, valamint arcfestés várta – no és persze sok-sok finom sütemény. Az eseményen a jubiláló cukrászat vezetőjét és kollektíváját Gábris Jácint, a terület önkormányzati képviselője, Bicsák Miklós vállalkozó és Csorba Tamás plébános is köszöntötte. Majd ahogy azt illik, a születésnapi torta is felkerült az asztalra, igaz, ezúttal az ünnepelt kedveskedett a megjelenteknek a tavalyi város tortájával, tökmagos-hajdinás rigójancsi tortával, illetve egy epres-joghurtos finomsággal.

– Csak minőségi, friss alapanyagokkal dolgozunk és igyekszünk mindig a maximumot nyújtani, ez a titkunk – hallottuk Siposné Gerencsér Henriettől, akitől azt is megtudtuk: vállalkozása 12 embernek nyújt munkát nap, mint nap. – Közel 100-féle termékünk van forgalomban az üzletekben, melyek közül a legbüszkébbek természetesen, a város tortájára vagyunk.

Az ünnepségen került sor az évforduló alkalmából meghirdetett rajzpályázat eredményhirdetésére, melyre harmincnál több pályamű érkezett. A legjobbak munkáját ajándékcsomagokkal és természetesen, süteményekkel, tortákkal jutalmazták.