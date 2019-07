Nyári ráncfelvarrás a lakásban

Sokan a nyári időszakra halasztják a lakásfelújítást, a nagyobb átalakítástól a kisebb renoválásig bezárólag. Többen maguk állnak neki a ráncfelvarrásnak, mely napjainkban az elérhető eszközöknek köszönhetően egyszerű és gyors.

A lakásfelújítások nagy részében úgy alakul, hogy mi állunk neki a festésnek, padló-, linóleumcserének. De ha nem vagyunk szakemberek, vagy nincs gyakorlatunk, akkor sok nehézségbe ütközhetünk. Amiben viszont biztosak lehetünk, hogy padlóragasztó szalaggal a linóleumcserét vagy a szőnyeg biztonságos rögzítését könnyedén el tudjuk majd végezni.

Padlóragasztóval minden könnyebb

Ha linóleumot szeretnénk saját kezűleg lerakni, és tapasztalatunk sincs sok, akkor utánanézünk és igyekszünk a legegyszerűbb megoldást választani. A kétoldalas szőnyegragasztóknak hála, tapasztalat nélkül is biztos, hogy remek munkát fogunk végezni. Extra erős, de kézzel mégis könnyen téphető, tökéletesen rögzíti a szőnyeget, vagy PVC padlóburkolatot, és ha újra cserélni szeretnénk, akkor nyom nélkül el tudjuk távolítani azt.

Biztonságos szőnyegrögzítés saját kezüleg

Szőnyeggel borítani a parkettát vagy padlót lakásunkban meghittséget biztosít. Gyermekünk mellé is a szőnyegre telepedünk le. Viszont nem szabad elfelejteni, hogy rögzítés nélkül sajnos balesetveszélyes is lehet, így érdemes azt rögzíteni. Nincs is megfelelőbb eszköz erre, mint a kétoldalas szőnyegragasztó, mely ugyan extra erősen rögzíti a szőnyeget, akár padlófűtéses helyiségben is, de ha úgy alakul, akkor egyszerűen eltávolítható és még nyomot sem hagy maga után. A ragasztószalag nem csak beltéren, hanem fedett, kültéri helyen, például erkélyen, télikertben, teraszokon is alkalmazható. Könnyű és gyors alkalmazás, erős tapadás, tartós rögzítés!

Kétoldalas szalag nem csak lakásfelújításhoz

Az univerzális ragasztószalaggal nem csak a PVC padlót vagy a szőnyeget tudhatjuk a helyén, hanem használhatjuk akár lakásunk dekorálásához vagy kreatív ötleteink megvalósításához is. Bármilyen sík, sima, vagy kellően szilárd felülethez képes tapadni, könnyen alkalmazható és erős tapadást biztosít.

A kétoldalú ragasztószalagokkal bátran belevethetjük magunkat mi magunk is a lakás csinosításába, biztonságossá tehetjük azt, kiélvezhetjük kreativitásunkat, majd bezsebelhetjük a dicséreteket. Éljünk a lehetőséggel!