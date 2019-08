Nem a tűzzel játszik, aki törött autót vásárol

Sérült autó vásárlásakor nehéz megítélni, mennyire jutányos az ár, mert nem csupán a törés mértéke döntheti el, érdemes-e megvenni a roncsot. A járműtörténeti jelentés megmutatja, mire figyeljünk oda.

A biztosító szava is számít

Káreseményben szerepelt, és kisebb-nagyobb mértékben sérült autók vásárlása igen kifizetődő is lehet. Ugyanakkor olyan veszélyeket is rejthet magában, amik túlmutatnak egy esetleges anyagi veszteségen. Ha a megvásárolni kívánt sérült autó már korábban is balesetes volt és egy szükséges, de költségesebb javítást nem végeztetnek el rajta, az autó üzemleltetése még javítás után is lehet életveszélyes. Nem szabad hát elkapkodni a vásárlását, mert vannak olyan eszközök, amik segítenek utánajárni az autó előéletének.

Az új autó a legjobb autó, ezt mindenki tudja. Bizonyos esetekben viszont kifejezetten sérült autó vásárlása a cél. Ezeket az autókat hozzáértő kezek akár totálkárosnak minősített törés esetén is újjá tudják építeni. A totálkáros minősítéstől nem feltétlen kell megijedni. Egy balesetes autóba is lehet második életet lehelni, főleg, ha új autóról van szó, mert ezeket gazdasági értékük miatt a biztosító már egy viszonylag jól javítható törés esetében is totálkárosnak minősítheti.

Eladó sérült autók keresése esetén viszont kétszer olyan fontos lehet, hogy a jármű előéletét felderítsük és a járműtörténeti jelentést áttekintsük, mert egy többszörösen törött autóból már nehéz valami használható újat varázsolni. Mi segíthet ebben?

Ha online aukciós oldalon találunk balesetes autót, a járműtörténeti riportnak mindent tartalmaznia kell, amit nekünk tudnunk kell. Ez egyértelművé teszi, milyen állapotú járműre licitálunk, részletekbe menően.

Biztosítások

Az alvázszám alapján a korábbi biztosítóknál kis utánjárással visszakereshető minden korábbi káresemény, ami a megvásárolni kívánt autót érte. Ezzel sok kellemetlen meglepetést spórolhatunk meg a későbbiekben.

Alvázszám

A járműtörténeti jelentésben az első és legfontosabb az alvázszám eredetisége. Ennek alapján kizárhatjuk a lopott autó vétlen vásárlását, ami már sok fejfájást okozott autóvásárláskor.

Lopottautó adatbázis

Az alvázszámhoz kapcsolódóan minden esetben ellenőrizni kell, hogy a megvásárolni kívánt törött autó nem szerepel-e valamilyen lopottautó adatbázisban.

Futásteljesítmény visszatekerése

A leggyakoribb trükk a kilométeróra pörgetése. Ezt a trükköt szervízekben viszonylag könnyen ki lehet szűrni.

Felszereltség

Érdemes áttekinteni, hogy mi az eredeti felszereltség a megvásárolni kívánt törött autóban, mert a cserék és extrák korábbi törésekre utalhatnak.

Járműhasználat típusa

Autóroncs felvásárlás esetén sem mindegy, hogy egy vasárnapi úrvezető roncsát, vagy egy összetört kölcsönzős autót veszünk. Értelemszerűen egy agyonhasznált és hozzá nem értő emberek által hajtott eladó törött autó értéke jóval alacsonyabb, mint egy olyan járműé, amit alapvetően megkímélt állapotban ért a káresemény.