Nagykanizsai fióktelepén bővít a DAB – Az olasz tulajdonú vállalkozás értékként tekint munkavállalóira

Ötezer négyzetméteres csarnokkal bővíti gyártókapacitását nagykanizsai fióktelepén a DAB Pumps Hungary Kft., ezzel párhuzamosan az olasz tulajdonban lévő, szivattyúkat gyártó cég a foglalkoztatottak számát is növeli.

A vállalkozás 2012-ben építette fel a mai gyártókomplexum első ütemét a nagykanizsai ipari parkban, az indulást akkor Enrico Pelletti gyárigazgató irányította. Az elmúlt évek azt bizonyítják, hogy a DAB megtalálta számítását Nagykanizsán, a fióktelep fejlődése töretlen, melynek irányítását a közelmúltban Simone Donato vette át. Az új gyárigazgató egyben a teljes cégcsoport gyártási igazgatója is, a széles termékpaletta előállításáért felel Magyarországtól Kínáig. Az észak-olaszországi, padovai székhelyű cég ugyanis 7 gyártóüzemmel, 12 értékesítési vállalattal és 1 értékesítési irodával van jelen öt kontinensen. Enrico Pelletti pedig a jövőben a régiós fejlesztéspolitikáért felel.

A múlt héten a dél-zalai város vezetése és Cseresnyés Péter államtitkár, országgyűlési képviselő is megtekintette az újonnan épült, 5000 négyzetméteres üzemcsarnokot – ekkor válthattunk szót a DAB csúcsmenedzsmentjének elképzeléseiről Simone Donato-val.

– Az indulásunkat jelentős mértékben segítette és támogatta a kanizsai önkormányzat, s e támogatást azóta is élvezzük, így azt mondhatom, nagyon jól döntöttünk akkor, amikor Nagykanizsát választottuk – jelentette ki elöljáróban Simone Donato. – Az első, már termeléssel zárult év kiváló teljesítménye után az olasz csúcsvezetéstől is elismerő szavakat kaptunk, így nem volt kérdéses, hogy haladunk tovább ezen a dinamikus úton. Elégedettek vagyunk az itteni munkaerővel is, motiváltak, precízek. Jelenleg a kölcsönzött munkavállalókkal együtt 220-230 főt foglalkoztatunk, amennyiben az immár 3. üzemcsarnokba megérkeznek a ma a világszinten is a legmodernebb, úgynevezett ipar 4.0-ás technológiai színvonalat képviselő gépek és elindulhat itt is a termelés, elérhetjük akár a 300 fős foglalkoztatotti létszámot. Szeretném azt hangsúlyozni, hogy a dolgozóink számunkra nem csupán a termelés egy elemei, mi értékként tekintünk az általuk nyújtott hozzáadott tudásra, amit igyekszünk kiváló munkakörülményekkel és úgy érzem, megfelelő dolgozói juttatásokkal, képzésekkel és fejlődési lehetőséggel viszonozni.



Simone Donato hozzátette: a rendelkezésükre álló saját tulajdonú földterületen tovább lehet bővíteni a gyártókapacitást akár egy 4. csarnokkal is, ám egyelőre ezt 2-3 éven belül nem tervezik. Ennek ellenére a mostani, 3. csarnokot eleve úgy építették meg, hogy a későbbiekben ehhez csatlakozhasson egy újabb üzemrész. A fejlődés, növekedés lehetősége tehát adott.