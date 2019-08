Nagy röpülés legyen!

Ha meghallja ezt a szókapcsolatot, hogy Pannonhalmi Főapátság, mik jutnak az eszébe?

Nekem a legszebb, hogy egy dombon van, mint egy toszkán táj részlete. Világörökség, tisztelet, levendula és a hely presztízse, a misztikája. Ezek jutnak hirtelen az eszembe. Engem nagyon izgat, mert még nem volt lehetőségem igazán belülről megnézni. A bencések nyitottsága számomra megdöbbentő. A vallásról azt gondoljuk, hogy bezár és kirekeszt. Amit én Pannonhalmán látok, nem ez. Hanem a nyitás, amit nagyon nagyra tartok. Amit most ezen a fesztiválon megtapasztalhatunk, az világszínvonalú és egészen különleges élmény lesz.

Még a fesztivál előtt elmegy terepszemlézni. Ez mit takar? Készül a házigazdai szerepre? Megtanulja a hegyre épült várost?

Amikor idegen helyen lépek fel, az az első, előtte megnézem a színpadot. Mint házigazdának tudnom kell mindenről, mi hol van. Ha már házigazda vagyok, akkor ismerjem a házamat. A másik indok nagyon önző: meg szeretném nézni, hogy az előadásaimat hol csinálom. Lénárd Sándorról egy rövid előadás és utána filmvetítés lesz. A Rimbaud előadástól most már egy kicsit meg is vagyok ijedve, mert egy nagyon merész vállalkozás. Ötven éve foglalkozom Rimbaud-val, így az előadás első fele egy prezentáció, azoknak a felfedezéseknek a bemutatása, amelyeket az elmúlt időszakban róla megtudtam. Köztük sok olyasmi, amiről még senki sem tud, és amit meg szeretnék osztani a közönséggel. Utána következik az előadás, ami az Egy évad a pokolban (részletek), negyven perc, de nagyon nehéz anyag, amit újrajátszani harminc év után elég nagy bátorság. Természetesen akusztikailag is szeretném megnézni a helyszínt, mert nem használok semmilyen erősítést.

A Pannonhalmi Főapátság idei kulturális évadának hívószava a CSEND. Keresi-e tudatosan? Elcsendesedik-e időről időre?

A hozzám kötődő irodalmi programokat is ebből a szempontból választottam. A Rimbaud-előadás az önként vállalt csendről szól. Arról, hogy valaki négy év alatt létrehoz egy életművet, megírja, amit meg akart írni és utána elhallgat. Abbahagyja a költészetet, verset soha többet nem ír, költői zsenijének csúcsán hagyja abba. Verlaine szerint Rimbaud elhallgatása –logikus, tisztességes és szükségszerű.

Az Arcus Temporum latin kifejezés. Fordítása: időívek. A fesztivál keretében több olyan előadást is láthat, hallhat a közönség, amelyek időíveket hoznak létre. Ami a zenei programot illeti – ismét Keller András és Rácz Zoltán művészeti vezetők gondoskodtak az összeállításáról – klasszikus és kortárs zeneművek alkotnak időíveket. Játszanak fiatal hazai tehetségek – Homoki Gábor, Ránki Fülöp, Zemlényi Eszter –, fellép a Ligeti Ensemble, a Keller Quartet, a Purcell Kórus és az Orfeo Zenekar, Vashegyi György, Keller András és Rácz Zoltán. A művészeti vezetők John Cage, Johann Sebastian Bach, Dmitrij Sosztakovics, Claude Vivier, Olivier Messiaen, Arvo Pärt, Toru Takemitsu, Jehan Alain és Mieczysław Weinberg műveit helyezték egymás mellé. A tíz év után Pannonhalmára díszvendégként visszatérő Gidon Kremer és a Kremerata Baltica Weinberg születésének 100. évfordulója előtt tiszteleg két rendkívül különlegesnek ígérkező koncertjén.