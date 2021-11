Mit érdemes tudni az építkezéssel járó földmunkákról?

Az építkezéssel együtt járnak a földmunkák. Fontos a tájékozottság a témában, hiszen az építkezés során a földmunkákra számos alkalommal sor kerül, például az alapok kiásásakor, a közművek bevezetésekor, valamint a tereprendezés során is. Mutatjuk, hogy mire érdemes figyelni a földmunkákkal kapcsolatban.

Milyen munkákhoz lehet szükség földmunkagépekre?

Az építkezés során a terület tisztítását követően sor kerül a házalap kiásására, mely forgó-, kotrógéppel történik. A kitermelt talaj elhordásához pedig rakodógépet használnak. A víz-, csatorna- és gázcsöveknek pedig árkokra van szükségük, melyek kiásása szintén forgó-, kotrógéppel történik. Mindemellett földmunkagépre a szikkasztók és a vízgyűjtők kiásásához is szükség van. Továbbá a gyors és magas minőségű tereprendezéshez és a talajcseréhez is szükséges a gépbérlés. Természetesen a munkálatokat mindenképpen megbízható szakemberekre kell bízni, csupán a gépbérlés nem elegendő. Ezek olyan munkák, melyek több éves tapasztalatot és kellő szakértelmet kívánnak. A földmunka ár függ attól, hogy hány napos munkáról van szó és attól is, hogy milyen gépre van szükség. Továbbá az is fontos, hogy milyen távolságba kell szállítani a földmunkagépet.



Hol érdemes szakembert keresni?

Sajnos egyre nehezebb megbízható szakembert találni, ha földmunkáról van szó. Először is fontos azzal tisztában lenni, hogy ha valaki azt állítja, hogy áron alul, rekordidő alatt, tökéletes munkát végez, érdemes gyanakodni. Ugyanis köztudott, hogy a jó munkához idő kell. Hol érdemes szakembert keresni? Lehet kérdezősködni az ismerősök körében, hogy tudnak-e ajánlani megbízható szakembert. Emellett az interneten hosszantartó keresgéléssel is el lehet tölteni az időt, melynek során referencia hiányában nem biztos, hogy valóban profi szakemberre esik a választás. Azonban van ezektől egy sokkal egyszerűbb módszer is: a Wilio oldal használata. Ez az oldal összeköti a megbízható szakembereket a megbízókkal. Átlátható felülettel rendelkezik, egyszerűen használható, és a megbízó számára teljesen ingyenes. Több ezer szakember található a felületen, és könnyen lehet azokra keresni, akik a környéken dolgoznak. A feladat közzététele után csupán néhány percen belül megjelennek az ajánlatok. Ezután már csak választani kell közülük, ráadásul a döntést megkönnyítik az őszinte értékelések a szakemberek felületein. A megfelelő ajánlat kiválasztása után, a felületen keresztül, sort lehet keríteni a részletek egyeztetésére. Ezután nincs más hátra, mint a feladat elvégzésére a szakember által, valamint a munka értékelésére és a munkadíj rendezésére a megbízó által. A megbízók 91 százaléka pozitívan értékeli ezt a szolgáltatást. A Wilio használható a www.wilio.hu oldalon keresztül, valamint applikációval is. Utóbbi egyszerűen letölthető az App Store, a Google Play és az AppGallery felületéről. Még soha nem volt ilyen egyszerű a megfelelő szakember megtalálása, érdemes kipróbálni a Wilio nyújtotta lehetőséget!