Minőségi babajátékok: Vtech termékcsalád

Nagyon fontos, hogy kisbabánknak megfelelő minőséggel rendelkező babajátékot vásároljunk. Ezek nem fognak egy ütés, vagy egy leesés után eltörni, illetve kis darabokra se fogja tudni a gyermek szétszedni.

Szerencse a választék manapság már hatalmas, így csak végig kell néznünk a gyerekjáték gyártók kínálatai között. A Vtech gyerekjáték márkát manapság már világszerte ismerik, és szeretik, így hazánkban is egyre nagyobb népszerűségnek örvend.

A Vtech játék nem csak szórakoztat, de tanít is

A cég folyamatosan azon dolgozik, hogy valóba olyan játékokat hozzon létre mely akár a legkisebb számára is érdekes, és biztonságos lehet. Megállás nélkül olyan elemes, és interaktív játékokkal rukkolnak elő, melyek nem csak lekötik, és szórakoztatják a kicsiket, hanem tanítják is őket. A játékok kiválóan fejlesztik a gyermekek motorikus képességeit, hallásukat, látásukat. Játékosan vezetik be a színek, formák, számok világába.



A Vtech elemes játékok biztonságos és minőségi termékek, melyek fejlesztik a gyerek kézügyességét, kreativitását, fantáziáját is. A játékok segítségével megismerik a színeket, könnyedén megtanulják a különböző formákat, vagy akár a különbségek felismerését is. Az elemes játékok közül az egyik legnépszerűbb a Vtech zenélő katica, mely 12 dallal kelti fel a legkisebbek érdeklődését. A katicán 2 játékmód található, emellett énekel, forog, és villognak a fényei. A kisebb gyerek képes a katicát maga előtt tolni, a totyogós baba pedig akár húzhatja is maga után.

Emellett hatalmas népszerűségnek örvendhetnek a Vtech Toot-toot kisautók is, melyek énekelnek, beszélnek, és szettel kombinálva képesek érzékelni a különböző áthaladó pontokat, melyre reagálnak. Ezeknek a kisautóknak a különlegessége, hogy ergonomikus formájának köszönhetően könnyedén rááll a legkisebbek keze is, hiszen kimondottan az ő kezükre lett lefejlesztve. A kisautók természetesen kompatibilisek a többi Toot-toot szettel, és járművel egyaránt.