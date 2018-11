Mikor használjuk a kultivátorokat?

Sokan nem tudják, hogy mi is az a kultivátor és mire is jó, illetve hogy mikor érdemes hasznát venni. A kultivátor egy mezőgazdasági eszköz, amely talajművelésre szolgál és képes forgatás nélkül meglazítani a talajt. Rendkívül fontos feladatot lát el a földeken, mivel többféle munkát is el lehet velük végezni. Léteznek ugyanis szántóföldi kultivátorok és sorközművelő kultivátorok is. Még az előbbinek véső eszközei vannak, amelyek leginkább egy lúd talpra hasonlítanak, addig az utóbbi típusok fel vannak szerelve több, mereven rögzített szárnyas művelőeszközzel, így a hozzáértők már ránézésre meg tudják őket különböztetni egymástól. A felhasználási módjukat tekintve ugyanis elég eltérő szerepet kapnak a földművelésben és a növénytermesztésben, mégis, mindkettőnek nagy jelentősége van a mezőgazdasági életben.

Melyik kultivátor mire képes?

A kultivátorok használata során a legfontosabb, hogy mindig a megfelelő típust használjuk a megfelelő helyzethez. A szántőföldi kultivátorokat például vetés előtti talaj előkészítésre, föld lazításra szokás használni, mivel a művelési mélységük sokkal mélyebb, így általában 8-20 centiméter között mozog típustól függően. A sorközművelő kultivátorok azonban a kapás növények sorközeit műveli meg. Ezek mélysége csekélyebb, mindössze 5-10 centiméter. Elsősorban a kukorica és a napraforgó termesztésében játszik jelentős szerepet, mivel a növények nagy esőzések után nem tudják felvenni a szükséges tápanyagokat. A kultivátor pedig ilyen esetben segít a föld szellőztetésében annak megforgatása, megmozgatása által.

A kultivátorokkal végzett munka különösen hasznos

A földművelésben és növénytermesztésben jártas gazdák egyhangúlag dicsérik a különböző típusú kultivátorokat, hiszen nagyban hozzájárulnak a föld minőségének javulásához és a növények növekedésében is nagy szerepük van. A talajszellőztetésen túl ugyanis képesek a gyomnövényeket is kiirtani és emellett az altalaj víztartalék megőrzésében is fontos szerepet vállalnak. A kultivátorokat általában traktorokkal vontatják és a keretre szerelt kapafejek vízszintes irányban metszik el a talajt annak alkalmazása közben. Nem csak megemeli, de rögtön fel is aprítva azt képes a földet meglazítani és porhanyósítani, megkeverni és nem mellesleg a fiatalabb gyomnövényekkel is elbánik.

Már használt kultivátort is vásárolhatunk az internetről!

Talán meglepő, de már óriási adatbázis található az interneten, ahol nem csak traktorok, de más mezőgazdasági gépek és eszközök is megtalálhatóak. A másodkézből megvásárolható munkaeszközök között olyan nagy márkák is helyet kaptak mint a Lemken, a Quivogne, a Gaspardo, a Kongskilde és a Razol. A világhálónak hála pedig a különböző kontinensek és országok is közelebb kerülnek egymáshoz, így egy-két kattintással vásárolhatunk használt kultivátort a mascus.hu portálon Franciaországból, Lengyelországból, Dániából, Horvátországból vagy éppen az Amerikai Egyesült Államokból is. A különböző évjáratú, állapotú és típusú mezőgazdasági gépeket szűrhetjük kedvünk szerint, így biztosan megtaláljuk a számunkra ideális változatot, ha éppen erre van szükségünk. S mindezt jó áron!