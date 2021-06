Miért fontos a folyadékpótlás?

Azt, hogy a víz minden élet alapja, már mindannyian tudjuk. Testünk 60%-át víz képezi. Ha keveset iszunk a szomjúságon kívül más kellemetlenségeket is észlelhetünk. Dehidratáltság esetén fejfájás, fáradtság, koncentrációs zavarok, szédülés és ingerlékenység is jelentkezhet. A hosszabb ideig tartó dehidratáltság a bőrre is hatással van, amely szárazzá válhat, ezenkívül székrekedéshez, húgyúti fertőzéshez, valamint vese- és húgykövesség kialakulásához is vezethet. De mennyi vizet kell meginnunk naponta és hogyan tartsuk be a folyadékpótlás szabályait?

Memória és erő A hidratált sejtmembránok könnyebben átjárhatóbbak és jobban képesek felvenni a hormonokat, tápanyagokat, valamint a salakanyagokat is jobban letudják adni. Dehidratáltság esetén pontosan az ellenkezője történik, ami aztán fáradtsághoz vezet. Ha energikusabbnak szeretnéd érezni magad, akkor ügyelj arra, hogy meglegyen a napi elégséges folyadékbeviteled. Sőt, nem csak a fizikai teljesítményed, a mentális teljesítményed is javulni fog. Ha nem tudsz koncentrálni, kávé helyett próbálj meg először egy pohár vizet inni. De vigyázz, a folyadékpótlást sem szabad túlzásba vinni. A túl sok folyadék árt a veséknek és elvezeti a szükséges ásványi anyagokat a szervezetből. Mit és mikor igyunk? Napközben csak pár kortyot iszol, de este igyekszed bepótolni a napot és az egyik pohár vizet a másik után iszod? Ez sajnos elkezdi stimulálni a veséket, pedig azoknak inkább napközben kell aktívnak lenniük. Éjszaka a szervezet nem tud regenerálódni, mert a folyadékok szűrésével van elfoglalva. Ideális esetben ébredés után kezdj el inni, ezzel beindítod a szervezeted működését. TIPP: Mindig legyen nálad egy palack víz. Jobban nyomon követheted, hogy mennyit ittál meg és teljesen környezetbarát, mivel mindig csak újratöltöd a kulacsot. Mennyi folyadékot fogyasszunk? Ha naponta nem iszol meg legalább 2,5 liter vizet, mintha nem is lennél. Ez a szám olyannyira bevett, hogy ezt tekintjük normának. De ez nem teljesen igaz. Mindannyian különbözőek vagyunk, és különböző igényeink vannak. Ez függ az életkortól, a testsúlytól, az egészségi állapottól, a környezeti hőmérséklettől, attól, hogy mennyit izzadunk, és az erőfeszítéstől, amit teszünk. Irányadónak tekinthetjük azt a számítást, hogy minden 15 kg testsúlyra 0,5 liter folyadékot kell bevinnünk a szervezetünkbe. Oszd el a súlyodat 15-tel, és a kapott számot szorozd meg 0,5-tel. Az eredmény a napi folyadékmennyiség, amelyet akkor is meg kellene innod, ha nem végzel megerőltető tevékenységet. Mit igyunk fokozott fizikai terhelés és sportolás közben? Fokozott fizikai megterheléssel több folyadék távozik a szervezetünkből és vele együtt fontos ásványi anyagok is. Ilyen esetben ásványvizet vagy ionos italokat javasolt fogyasztani, hogy visszanyerjük őket. Az ásványi anyagokat gyümölcs- vagy zöldséglevekkel is pótolhatjuk. Javasolt zöld és különböző gyógyteákat is inni. A fekete teát viszont felejtsd el, mivel az dehidratál. Mit (ne)igyunk, ha fogyni szeretnénk? A szénsavas és édes italok nem alkalmasak fogyókúra mellé. Ugyanígy a sűrítményből készült gyümölcslevek, nektárok és hasonlók. Ideális a tiszta víz, melyet egy szelet citrommal, uborkával, mentával vagy gyömbérrel ízesíthetsz. Az ital cukormentes marad, de jobban fog ízleni, mint a tiszta víz. Tippek: így figyelhetsz a folyadékpótlásra! Tűzd ki a napi célt és figyeld, hogy sikerül-e elérned. Manapság már erre is lehet alkalmazásokat találni, így nem kell mindenhová papírral és tollal szaladgálnod.

Fogyasz magas víztartalmú ételeket. Az uborka, dinnye, levesek, mind beleszámítanak a folyadékpótlásba. Amint megittad az italod, készítsd el a következő adagot. Idővel hozzá fogsz szokni, hogy egész nap kortyolgatsz és már nem is kell kényszeríteni