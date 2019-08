Melyek ma a legdivatosabb női karórák? Elmondjuk!

A női karórák között számtalan stílusban, színben, fazonban találhatunk szebbnél-szebb darabokat. Egyáltalán nem könnyű azt mondani, hogy ez az egyetlen egy óra, amire egy nőnek szüksége van.

Ezért van az, hogy karórából is jó, ha van legalább 2-3 darabunk, amit különböző alkalmakra is felvehetünk, pont úgy, mint a táskák esetében. Persze van olyan, hogy valakinek a gardróbjában lévő minden egyes szettjéhez van ahhoz passzoló táskája, közel sem jelenti, hogy azok divatosak vagy trendik.

Akkor mégis mi a trend?

Az, hogy mi a 2019-es trend a női karórák esetében, azaz mi a legdivatosabb, arra nem is olyan egyszerű válaszolni. Már pedig azért nem, mert ugyan a nagy divatmárkák évről évre vagy szezonról szezonra piacra dobják kiegészítőiket, mire az elérhetővé válik szélesebb közönség számára is elérhető áron, addigra „kimegy” a divatból.

Például egy köves női karóra biztosan jó választás, de egy klasszikus arany vagy ezüst órával sem lövünk mellé. A nagy tervezők is sokszor az utca emberének kreativitásából merítenek. Azoktól, akik mernek mások lenni, felvállalják egyedi stílusukat és egyéniségüket.

Szóval az, hogy mi a trend, azt abból láthatjuk, hogy mit viselnek az emberek az utcán. Ami ebben nehéz, hogy nem az egyenlányok, hölgyek, nők ruházatát és óráját kell ehhez alapul venni, hanem azokat, akik kiemelkednek a tömegből. Akikre először azt mondjuk, hogy „jé, de fura”, mégis valahogy tetszik, amit látunk. Ha nem akarunk az utcán bámészkodni, akkor írjuk be például a Pinterest keresőjébe az „utcai stílus” vagy „street style” kifejezéseket, és máris látjuk a találatokat és azt, hogy az adott szetthez milyen kiegészítőt, azaz karórát viselnek a modellek.

Ami biztosan jó választás

Minden nőnek szüksége van egy elegáns, légies, vékony, köves női karórára. Ez lehet arany, rosé gold vagy ezüst színű is, a bőrárnyalatunkhoz passzoló az, ami leginkább illeni fog a kezünkre.

A színes órák esetében a legnehezebb a döntés. Lehet csak a szíj színes, lehet csak a számlap is, vagy mindkettő. Itt tudnak leginkább elszállni a karóragyűjtők, mert minden színárnyalatban kapható mindenféle stílusú karóra.

Nézzünk rá a ruhatárunkra! Milyen színeket hordunk a leginkább? Ha megvan a válasz, akkor láthatjuk, hogy az ahhoz passzoló színes karórát kell választanunk. A kék női karórák most nagyon menők, fehérrel, pirossal, sárgával, narancsos színekkel bátran hordhatjuk. A 2019-es év színű a korall volt. Talán ez is támpont lehet a karóra kiválasztásánál.

Érdemes lehet mindennapi használatra is választani egy karórát. Ez lehet számlapos, azon belül is köves női karóra, vagy római számos, meg persze a klasszikus arab számjegyes is. Talán a hétköznapokra is inkább fekete vagy barna szíjas darab lehet a legpraktikusabb, esetleg egy olyan női karóra, aminek cserélhető a szíja, így tényleg alkalmazkodik az adott napi hangulatunkhoz.

A minimál stílus pedig sosem megy ki a divatból. Illetve nem lövünk mellé a nagypapánk karórájával sem, ugyanis amellett, hogy örök emlék, igazi autentikus, vintázs darab is, ami ma értéket képvisel. Nem anyagi értelemben.