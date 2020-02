Megújul a Kanizsa Pékség – Beruházás és modernizálás a Kanizsa Pékségnél

A nagykanizsai székhelyű KANIZSA PÉKSÉG ZRT jelentős nagyságrendű technológiai és infrastrukturális fejlesztésről tájékoztatta lapunkat. A vállalat a nyugat-dunántúli térség egyik meghatározó, napi friss termékeket gyártó sütőipari beszállítója, emellett csomagolt tartós, és fagyasztott termékei számos kereskedelmi hálózat polcain megtalálhatók az egész országban.

Polgár Ervin, az évi 3,1 milliárd Forint árbevételű társaság vezérigazgatója, tájékoztatásában kiemelte, hogy a menedzsmenttel közös tulajdonosi döntés alapján, új hosszútávú stratégiájuk mentén két ütemben 500 + 500 millió Ft-os, vagyis összességében 1,0 milliárdos nagyságrendű beruházási programot kívánnak végrehajtani az idén.

Az első ütem megvalósítását már el is kezdték, amelyet júniusig befejeznek. A második ütem megvalósításához még 2018 szeptemberében pályázatot nyújtottak be, melynek reményeik szerint rövidesen várható az elbírálása. Pozitív döntés esetén ez év júliusától a második ütemet is megvalósítják.

A fejlesztés egy komplex megújulási program alapja, mely a vezérigazgató tájékoztatása szerint rendkívül fontos a mai kor tudatos vásárlói körében. A megújulás célja egy modern vállalat megteremtése, mely versenyképes tud lenni mind a hazai, mind a külföldi, elsősorban regionális, közép-kelet európai sütőipari piacon. A piac megköveteli a mai gyártóktól, hogy képesek legyenek, akár nagy volumenben is magas minőségű, egészséges táplálkozást támogató termékeket gyártani, másrészt például a csomagolt termékek esetében egyre inkább előtérbe kerül a környezetvédelem szerepe is. A cég fejlesztéseivel ezekbe az irányokba kíván tovább fejlődni és a továbbiakban is meghatározó, biztos és vonzó munkahelyet biztosítani a térségben. Ez a modernizációs program ehhez segíti hozzá a céget, hogy új technológiákat alkalmazva a gyártásban új termékek fejlesztésébe kezdjen, modern, tiszta és magas minőségi elvárásoknak megfelelő munkakörülményeket teremtsen dolgozói számára.

A vállalat a megújulási program részeként a korábbi fő tevékenységet jelentő napi friss termékbeszállító tevékenységét szűkíteni fogja.

A vezérigazgató arról is tájékoztatást adott, hogy a cég zalaegerszegi telephelyének üzemeltetése március 16.-tól kiszervezésre kerül. Az új üzemeltető a munkavállalók átvételével Zalaegerszeg és környékén megújult választékkal, de a jelenlegi kiszolgálási feltételek mellett folytatja sütőipari tevékenységét, kiszolgálva a mostani kereskedelemi partnereket.

Az új fejlesztési irányok a cég pékáru szaküzleteit is érintik. A jövőben megújult választékkal folytatják tovább a szaküzletek működésüket, ahol rendszeresen helyet kapnak majd a legújabb termékek a magas minőségű és egészségtudatos termékek kategóriájában, valamint további termékfejlesztések várhatók a pár éve bevezetett, és sikeres eredményeket hozó kézműves pékáru választék körében is. A vállalatnak fontos célja, hogy a szaküzletei a jövőben tükrözzék a vállalat értékeit, melyben egyaránt megtalálhatók a házias ízvilág, a magas minőség, az egészségtudatos életmód, a fenntarthatóság, környezettudatosság, a modernitás mellett.