Kibékülés és új főapát 2018-ban Pannonhalmán (Hirdetés)

A Pannonhalmi Főapátság 2018-as kulturális évadát a kibékülés gondolata köré szervezi. Az elmúlt években Pannonhalmát olyan hellyé próbáltuk alakítani, ahol párbeszédbe léphet tradíció és innováció, régi és új, közösség és vendég, hívő és nem hívő – taglalja Hortobágyi T. Cirill frissen kinevezett főapát.

Szinte mindennap megtapasztalhatjuk, hogy a hozzánk érkező vendégekkel, rászorulókkal, zarándokokkal és látogatókkal együtt részünk van az osztozás és a közös ház mindenkit gazdagító élményében.

2018-ban szerzetesközösségünk egy hasonlóan mély tapasztalatra szeretné meghívni a monostorba érkező vendégeket – annak alapján, amit Szent Benedek Atyánk kér a Regulában: „Keresd a békét és járj utána” (Prológus, 17). Spirituális és kulturális programjainkban, rendezvényeinkben ezért a „kibékülés” gondolatát járjuk körül. Hol húzódnak ma egyéni és közösségi életünkben szakadékok és árkok? Hol kellene végre elfogadnunk a kinyújtott kezet – és hol nincsen erre még erőnk?

Szerzetesközösségünk arra invitálja 2018-ban a Szent Hegyre érkezőket, hogy velünk együtt merészkedjenek bele a kibékülés helyenként veszélyes, éppen ezért nagyon evangéliumi tapasztalatába, és így találkozzunk egymással és a nagy Kibékülővel, Istennel – folytatja bevezető gondolatait az új pannonhalmi főapát, Cirill atya.

Témaválasztásunkat az is indokolja, hogy az 1991 óta eltelt 27 év kiemelt időszak volt a pannonhalmi szerzetesközösség életében. A hazánkat meghatározó történelmi változásokkal párhuzamosan haladtak az apátság életét meghatározó külső és belső történések, annak mind fényes, mind árnyék borította oldalai.

A történettel és történelemmel való kiengesztelődés, megbékélés vágya arra indította közösségünket, hogy Pannonhalmát olyan helynek teremtsük meg, ahol mások is szembe nézhetnek és párbeszédbe kezdhetnek saját egyéni és közösségi múltjuk sebeivel. A történelmi, politikai, társadalmi megosztottság tátongó sebe sokakat tölt el nyugtalansággal és a változás vágyával. És sokak érzik azt is, hogy az önmagukkal való megbékélésért is tenniük kell valamit.

Bízunk abban, hogy Szent Márton ősi és otthonos háza ebben biztonságot nyújtó hátteret kínálhat – zárta gondolatait Cirill főapát.

A Kibékülés 2018 évad első kulturális terméke Húsvétra jelenik meg, ami a Bencés Kiadó gondozásában a Világosíts meg bennünket a mi éjszakánkon – Pannonhalmi Húsvét képekben és CD-n című képes album és hanglemez.

Hajdú D. András fotográfiái bevezetnek a pannonhalmi Szent Három Nap – immár ötven éve újra meg újra átélhető – különleges hangulatába, a liturgiába és a közös együttlétbe. A CD-mellékleten pedig a pannonhalmi húsvét magyar és latin gregorián énekeit hallgathatjuk meg a pannonhalmi bencés szerzetesek előadásában.

A Főapátság 2018. évi programjai szintén a KIBÉKÜLÉS gondolatát járják körül.

A húsvéti Szent Három Napra történő lelki felkészülés és feltöltődés jegyében nagyböjt időszakában új, háromrészes koncertsorozatot szervezünk.

A Szent Márton-bazilikában ősbemutatókkal egybekötött zene- és kórusművek elcsendesedésre, elmélyedésre hívják a hallgatóságot február 23-án, március 9-én és 23-án.

Három időszaki kiállítás is lesz. Az Apátsági Galériában a Két világ közt – menekültsorsok itthon és a Közel-Keleten címmel dokumentarista fotótárlat nyílik március 10-én.

A pannonhalmi öregdiák fotográfus, Hölvényi Kristóf 2015 óta közelről követi a menekültválságot. Amellett, hogy hazánkban és tágabb térségünkben is dokumentálta a menekültek viszontagságos útját, arab szakon végzettként ennél több érdekelte és több mint fél évig a Közel-Keleten folytatta munkáját, hogy felmutathassa azon tömegek sorsát is, akik szülőföldjük közelében várják, mit hoz számukra a jövő.

A március 28-án nyitó Kibékülés címet viselő kiállítás egyszerre tart tükröt az Apátság múltja és lehetséges jövője elé. hat művész alkotásain keresztül különböző kibékülés-történeteket mutat be Pannonhalma elmúlt negyedszázadának krónikájából, felidézi az egykori jövőképeket, amelyek mindig a hagyományból táplálkoztak.

A nyáresti koncertsorozat mottója: „Megbékélés a zenében”. A 2018. évi pannonhalmi programok vezérgondolatához igazodva a hétköznapokra szervezett sorozat korántsem hétköznapi, ugyanis 20 – 21. századi zeneszerzők tisztelegnek műveikkel az orgonairodalom fénykorának zsenijei előtt. Izgalmas lesz szembesülni azzal a ténnyel, hogy modern zeneszerzők melyik elődjük nevét tartották érdemesnek továbbörökíteni az utókor számára, ily módon mintegy zenei hitelesítést adva nekik.

Forrás: Pannonhalmi Főapátság