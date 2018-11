Így néz ki egy tipikus kocsmatúra Budapesten

Szereted a jó piákat és az éjszakai élet nyüzsgését? Mit szólnál, ha mindezt a fővárosban tapasztalhatnád meg? A hazai és külföldi turisták által is gyakran választott kocsmatúrák remek lehetőséget kínálnak arra, hogy érdeklődési körödnek megfelelően töltsd szabadidődet a legmenőbb helyszíneken.

Ugyan ma már sokféle alkalmazás és webes portál igyekszik segítséget nyújtani azoknak, akik a fővárosban szórakoznának, de valahogy mégsem tudhatod egyértelműen, hogy megéri-e felkeresni a kiszemelt helyszínt. Tény az is, hogy egyetlen helyen maradni egész éjszaka- valljuk be-, akár unalmassá is válhat. Ha nem mondanál le a pörgésről, akkor a szervezett kocsmatúrák neked lettek kitalálva. A Pub Crawl Budapest csapatának előre bejáratott útjai vannak, és online jelentkezhetsz a kiválasztott programra.

Sorra járhatod a legjobb romkocsmákat, ahol kézműves sörök és klasszikus csapolt típusok várnak, de megalapozhatod a hangulatot valamelyik koktélbárban is. Felnőtt szórakozás érdekelne? Exkluzív lehetőségként vár a Stripclub Tour, amelynek köszönhetően a dögös csajok és az erotika is az éjszaka részét képezik majd. Ha a jó borok szerelmese vagy, akár erre is épülhet a megszervezett program. Egy csapatban körülbelül 8 fő van, így egy kisebb, baráti hangulatú társaság jöhet össze a sajátosan értelmezett túra idejére.

Az éjszakai élet természetes elemét képezi az alkoholfogyasztás, amiből bizony nincs hiány a szervezett kocsmatúrák alkalmával sem. Fontos azonban, hogy oszd be erőidet, ellenkező esetben kidőlhetsz hamar a sorból, lemaradva ezzel remek helyszínekről. Fiatalos hevület és vadulás ide vagy oda, a buli akkor pörög igazán, ha nem ütöd ki magad már az elején jó néhány felessel. A többféle túraútvonal között biztosan találhatsz olyat, ahol a kínált piák és a miliő is igényeidnek megfelelő. Persze akkor is jó választás lehet egy kocsmatúra, ha csak szeretnél néhány órára kiszakadni a hétköznapokból és mindent magad mögött hagyva innál egy jót és lazítanál.

A jó sörök és a csak gyorsítóként ismert röviditalok töretlen népszerűségnek örvendenek a bulizni vágyók körében, de a koktélokra is gyakran esik a választás. Ha inkább a borkülönlegességeket érzed közel magadhoz, akkor lehet, a kocsmatúra helyett inkább egy borkóstolással egybekötött este és a legjobb borozóhelyek felkeresése a megfelelő program számodra.