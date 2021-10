Hogyan találjon kedvező hitelt induló vállalkozásához?

Egy sikeres vállalkozáshoz elég néha egy jó ötlet. Ez azonban a legtöbb esetben kevésnek bizonyul, kell hozzá nem kevés pénz is. Most egy olyan hitelkonstrukciót mutatunk be, amelynél tényleg a jó ötlet okozza a nagyobb fejtörést, nem pedig a pénz megszerzése. Kérdéseinkre Jánossy András, az UniCredit Bank kkv termék- és folyamatfejlesztési vezetője válaszol.

– Olyan hitel híre terjed futótűzként a vállalkozók között, amelyet egy induló vállalkozás is megkaphat, ráadásul nem kell hozzá sem tárgyi fedezet, sem önrész. Igaz ez? – Igen, azonban egy jó vállalkozási ötletet leíró egyszerű üzleti terv is kell hozzá. – Kik igényelhetik? – Bármely egyéni vállalkozó, Bt., Kft., szövetkezet, ha kezdő, vagy 5 éven belül indult vállalkozás és nem alkalmaz egyszerűsített adót, azaz nem KATA-s, vagy EVA-s, legfeljebb 9 főt foglalkoztat és legfeljebb évi 100 millió forint bevétele van. – Mekkora hitelösszeget kaphatnak ezek a vállalkozások? – Legfeljebb 5 millió forintot, maximum 5 év futamidővel. Ebből az első év lehet türelmi idő, amikor tőkét nem, csak kamatot kell fizetni. A hitel kamata változó, 1 havi BUBOR+3,6%, ami jelenleg évi 5,25 százalékot jelent. – Ez tehát jóval kedvezőbb, mint egy személyi kölcsön, amelyben jellemzően gondolkodhat még egy kezdő vállalkozó. Milyen követelményeknek kell még megfelelni? – Elég egy egyszerű üzleti terv, amelyben látjuk, hogy működőképes az elképzelés, jó az ötlet. A vállalkozásnak – akár frissen kiváltott – adószámmal kell rendelkeznie, de nem kell lezárt üzleti évének lennie, sőt még bevételének sem. – Ha nincs tárgyi fedezet, honnan tudhatja a bank, hogy biztosan egy prosperáló vállalkozáshoz kerül a pénz? – A hitel visszafizetésére kezességet kell vállalnia a tulajdonosnak, amit a hitelbe épített intézményi kezesség fedez, mi pedig évente áttekintjük vele a pénzügyi helyzetét. – Hol igényelhető a Mikrohitel nevű konstrukció? – Országszerte az UniCredit Bank fiókjaiban. – Mekkora törlesztőrészlettel számolhatnak a vállalkozók? – A maximális ötmillió forinttal és a maximális öt év futamidővel számolva egy kezdő vállalkozásnak 12 hónapos türelmi idővel igényelt hitelnél az első 12 hónapban csak a kamatot kell fizetie, ez a mostani kamatszinteken jelenleg 22 ezer Ft, a türelmi idő lejárata után pedig a tőkével együtt havi 126 ezer Ft-ot. A kamat egyhavi BUBOR plusz évi fix 3,6 százalék. Az 1 hónapos BUBOR kamata változó, jelenleg évi 1,65 százalék. – Hitelhez jutni általában nehéz. Miért juthatnak az induló vállalkozások viszonylag könnyű feltételekkel hitelhez az UniCredit Banknál? – Ez bankunk hozzájárulása a vállalkozások fejlesztéséhez: a konstrukció társadalmi hatását is nézzük. Nem csak induló vállalkozások, de a már működők is megkaphatják, ha megfelelnek a kritériumoknak és megfelelő üzleti tervet nyújtanak be. Még a pandémia utáni újraindulásra is használható. Az üzleti tervnek nem kell klasszikusnak lennie, elég ha látjuk belőle, hogy sikeres lesz a vállalkozás. – Egy egyéni vállalkozó személyi kölcsönt is mérlegelhet vállalkozása indításához, vagy olcsó jelzáloghitelt, de ahhoz kell a tehermentes ingatlanfedezet. Itt viszont nincsenek ilyen akadályok. – Valóban, a hitelt felvevőt vállalkozónak tekintjük, tehát nincs klasszikus hitelbírálat a magánszemélyre nézve, és azt sem vizsgáljuk, hogy elmaradott kistérségből érkezik-e. Nem csak könnyebb hozzájutni, de olcsóbb is ez a hitel, mint a személyi kölcsön, utóbbit ráadásul jövedelmi vizsgálat alapján adják a bankok, így ez a termék a kezdő vállalkozók többségénél nem jelent megoldást a finanszírozásra. Induló vállalkozáshoz ezért mindenképpen az UniCredit Bank Mikrohitelét javaslom. – Kötelező a hitel mellé vállalkozói bankszámlát is nyitni az UniCredit Banknál? – Igen, de ehhez választható alacsony havidíjas számla, csupán havi 199 forintért, aminek a díját ráadásul a számlanyitás évében és az azt követő évben nem emeljük. – Végül még érdemes pár szót ejteni arról is, hogy utólag csökkentheti, vagy növelheti-e a futamidőt a vállalkozó, ha az üzlet a vártnál jobban, esetleg nem épp a tervek szerint alakul? – Fizetési nehézség esetén a legfontosabb, hogy időben jelezzen a banknak a vállalkozó, hogy minél gyorsabban kereshessünk megoldást. Ha viszont a vállalkozás a vártnál jobban működik, akkor a kintlévőség fél százalékának megfelelő díjért lehet előtörleszteni vagy végtörleszteni a hitelt. Emellett egyszeri szerződésmódosítással a futamidő is megváltoztatható. Képek forrása: shutterstock