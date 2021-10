Hogyan találhatunk rá a legörömtelibb módon az öltözködéshez és alkalomhoz illő táskára?

Ezt ne hagyja ki! Révész Máriusz: tudatosan gerjeszthették a konfliktust 2006 őszén

A táskavásárlás többféle is lehet. Kapkodós, rohangálós, idegességgel teli. Vagy boldog, euforikus és rácsodálkozásokban gazdag. Csak rajtunk áll, hogy melyik úton indulunk el! Az előre leszögezhető, hogy míg előbbin rengeteg kellemetlenség és kényelmetlenség vár és áll lesben, addig utóbbi ösvény kizárólag építő élményeket és örömmel átszőtt pillanatokat tartogat.

Mi számít inkább: az öltözködés vagy az alkalom?

Bár nyugodtan pálcát törhetnénk egyik, vagy másik felett, ám valójában mindkettő lényeges, mégpedig egyforma mértékben. Amúgy ez valamilyen szinten logikus következtetés, hiszen nyilván a nívósabb események írott vagy íratlan dress code-dal rendelkeznek. Míg a kötetlen programok a maguk lazaságában, sportosságában is megélhetőek. Szóval arra a dilemmára, hogy a jövendőbeli női táskák mihez igazodjanak inkább: az öltözet milyenségéhez vagy a kitűzött alkalomhoz, a válasz egyszerű: mindkettőhöz. Hiszen jóformán egyik nem is létezhet a másik nélkül. Az már más tészta, hogy a sima hétköznapokban ki-milyen szettben jár-kel szívesen. Ugyanis sokan még a mindennapokban is az eleganciára szavaznak, így aztán az extrább alkalmakkor viselt ruhadarabok nem kifejezetten tűnnek ki a többi kollekció tagjai közül. De ezzel sincsen gond, a fő az egyénre szabottság!

Kit vagy mit kövessünk vásárlásaink során?

A magazinokban megjelenő trendet? Az aktuálisan híres divatgurut? A szomszédot? Esetleg barátot, barátnőt? Vagy?

Vagy mondjuk a saját ízlésünket. Nyilván az, hogy milyen a vélekedésünk például táska témában számtalan külső tényezőtől függ. Óhatatlanul formálnak bennünket azok a hatások, amiket engedünk érvényre jutni az életünkben. Ezzel amúgy nincsen baj, mert ettől alakul ki az a sajátos látásmód, ami kizárólag a miénk.

De a túlzott befolyás sohasem kifizetődő. Amikor kategorikusan egy irányt követünk, már-már bigott elszántsággal, akkor tulajdonképpen egyet teszünk. Kizárjuk a milliónyi számtalan lehetőséget, amik szívesen bekopogtatnának az ajtónkon, ha tudnának. De ha erős szűrőn keresztül szemléljük a világot, akkor megannyi jelentkezőt egyszerűen kizárunk a horizontunkról.

Na ezért érdemes a táskavásárlásnál (is) nyitottságot képviselni. Olyan kollekciókat is megnézni, amikre első ránézésre nem kattanunk rá, és olyan gyártókat is közelebbről megismerni, akikhez valamilyen, kívülről érkező lenyomat társul. Így kialakíthatjuk azt az ízlést, és egyéniséget, ami mi magunk vagyunk. És ami soha, semmilyen körülmények között sem csal meg minket.

Akkor hallgassunk a szívünkre?

Igen! Az answear.hu kínálatában 100%, hogy olyan táskákra találhatunk rá, amik nekünk szólnak. Sőt, nemcsak nekünk, hanem konkrétan rólunk. A személyiségünkről, az ízlésünkről, a stílusunkról. Hiszen kár lenne azt gondolni egyetlen pillanatig is, hogy a táska pusztán használati tárgy, egy kellék, ami bár praktikus, de ennél többről nincsen szó.

Az esztétikus külső olyan kellemet kölcsönöz a modelleknek, ami jellemmé válik. Azaz a vállra vagy hátra vetett, esetleg kézbe fogott táska milyensége nagymértékben hozzájárulhat a kisugárzásunkhoz, s mindahhoz, akik vagyunk. Ezért nem kérdés, hogy az örömteli vásárlás egyetlen helyes útja a megérzéseink, azaz a szívünk sugallatainak követése. Ami garantáltan elégedettséghez és boldogsághoz vezet. Mégpedig hosszútávon, már ami a táska helytállását illeti.