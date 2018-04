Ha tavasz, akkor lakásfelújítás (x)

Amikor vége a télnek, késztetést érzünk arra, hogy sok újdonságba belefogjunk. Ilyenkor kezdünk utazgatni, de a jó idővel felpörögnek például a kertes ház vásárlások. Más szemmel nézzük az otthonunkat is ilyenkor.

Vége a bekuckózásnak

Magyarországon meglehetősen sötét és zord a tél, és gyakran kényszerülünk a napokat, estéket a lakásunkban, házunkban tölteni.

Rengeteg időt töltünk a négy fal között, alaposan ‘megismerkedünk’ az otthonunkkal, és kissé meg is unjuk.

Tavasszal, mikor beindul az élet, gyakorta jutunk arra a következtetésre, hogy ideje átalakítani ezt-azt. A tavaszi nagytakarítás régi hagyomány, ezt sokan összekötik azzal, hogy megválnak a felhalmozódott felesleges holmiktól. Innen már csak egy lépés a felújítás. A lomtalanításokat nem véletlenül nem decemberben vagy augusztusban tartják: az emberek többsége a telet követően ‘esik neki’ az otthonának.

Ilyentájt az új évre készítjük fel a lakást, a feladatok pedig aszerint változhatnak, milyen rég foglalkoztunk vele, miben újulnánk éppen meg, netán bevonunk-e lakberendezőt.

Az átalakítás mértékét a pénztárcánk is megszabhatja, de a szükséges változásokat könnyedén kivitelezhetjük akkor is, ha éppen szerényebben állunk anyagilag, amennyiben személyi kölcsönt veszünk fel. Jelenleg annyira alacsonyak a THM-ek ebben a szegmensben, hogy sokkal könnyebben visszafizethetjük a részleteket, mint bármikor korábban.

Csempe: leverés és csere helyett átfestés

Könnyen lehet, hogy ráfér a falak újrafestése a lakásra, amint eljön a jó idő. Ha pedig dohányos van a családban, egy bent töltött telet követően egész biztosan.

Ha kint már melegebb az idő, akkor meg tudjuk oldani a több napig tartó szellőztetést, viszont még nem akadályoz a hőség a munkában. Nemcsak a meglevő színt rekonstruálhatjuk a falfestékkel, a falat vagy annak egy részét más színre is festhetjük ilyenkor.

Egyben újramázolhatjuk az ajtókat, ablakokat. A csempéket is átfesthetjük: ha változtatnánk a színén, csempefestékkel is megújíthatjuk.

Meguntuk már nézni a megszokott konyhabútort? Ha jobb beosztásút, esetleg nagyobbat keresünk, vehetünk újat, de ha csak a külsővel van gond, a szekrények frontjait is lecserélhetjük. Ezt is le tudjuk festeni magunk is; ennek során adhatunk neki akár antikolt, koptatott megjelenést.

A felhalmozott tárgyaink nagy részét nem használjuk

Ha már úgyis felfordulás van a lakásban, a folyamatosan cseperedő gyerekek bútorait is lecserélhetjük ilyenkor. A megunt játékokat, kinőtt ruhákat eladományozva döbbenetesen sok helyünk lesz. De például az ezer éve nem olvasott könyveknek is találhatunk olyan helyet – a kuka helyett -, ahol örülnek nekik.

Senki sem szeret évekig, évtizedekig ugyanabban a térben élni, ugyanazokat a színeket nézni. Pofonegyszerű módszer arra, hogy újjávarázsoljuk az otthonunkat, ha a függönyöket és egyéb lakástextileket kicseréljük. Megérdemlünk egy kis megújulást, és ehhez tavasszal biztos megjön a kedvünk!