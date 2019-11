Fogadj örökbe kutyát vagy sem?

Te alkalmas vagy arra, hogy befogadj egy kutyát? Tarts alapos önvizsgálatot, és felelősségteljesen gondold át, hogy belefér-e az életedbe egy kutya. Kiskutya, nagykutya, hosszúszőrű, rövidszőrű, lusta, vagy egy kis energiabomba? Milyen legyen?

Vannak pillanatok, amikor talán mindenkiben felmerül a gondolat, hogy milyen jó lenne egy kutya, aki jóban rosszban velünk lenne. Ha neked nem is, az biztos, hogy a gyerekeknek van olyan korszaka, amikor saját házikedvencet szeretnének.

Na, de mi legyen az a háziállat, ami a gyerek elképzeléseinek is megfelel, és a család életét sem forgatja fel teljesen? Bár a cica egy tündéri állat, főleg, amikor még egy pici kis szőrgombóc, de azon kívül, hogy sokat hízeleg, lehet simogatni, akár még játszani is lehet vele, alapvetően egy nagyon önálló lény, és kevésbé kötődik hozzánk, mint egy kutya.

Egy kutyával többet kell foglalkozni, nem lehet otthon hagyni egy nagyobb adag eledellel több napra, mint egy cicát, nagyobb felelősség, de annál izgalmasabb vele az élet.

A kirándulás kutyával például egy teljesen új élmény lesz az egész család számára, ráadásul manapság sok kutyabarát hely van országszerte, ezért, ha ebédelni szeretnétek valahol, akkor érdemes ilyen helyet keresni, így a kutyát nem kell a kocsiban hagyni.

Ha kutya örökbefogadása mellett döntöttél, akkor sok mindenen el kell gondolkozni, hiszen felelős állattartó lesz belőled.

Fontos mérlegelni, hogy menhelyre sokszor szomorú előélettel rendelkező állatok kerülnek, ami a viselkedésükre is rányomja a bélyegét. Így lehet, hogy túlzottan félős, kevésbé barátkozó vagy épp idegesebb természetű lesz. Ezzel kapcsolatban egyébként a gondozók nagy segítségedre lesznek. Csak akkor vállalkozz örökbefogadásra, ha vállalod az ezzel járó nehézségeket is.

Nem csak örökbefogadás esetén igaz, hogy kutyád folyamatos törődést igényel. Nem hagyhatod hosszabb időre magára, az alapvető higiéniai és táplálkozási igényei biztosításán túl jó, ha rendszeresen sétálsz vele, esetleg tanítod is. Így, ha kutyát szeretnél, mindenképp gondold végig, hogy fér ez bele a te életviteledbe.

Át kell gondolni azt is, hogy kistestű, vagy nagytestű, kis-, vagy nagy mozgásigényű kutya legyen? A kutyafajtákról sem árt tájékozódni. Ugyan menhelyeken ritkán vannak fajtatiszta kutyák, de ha van olyan fajta, ami tetszik neked, akkor van esély, hogy ahhoz hasonlót találj. Azt is el kell határoznod, hogy kölyökkutyát, vagy felnőtt kutyát vinnél haza. Egy kölyökkutya ellenállhatatlan, de ha esetleg lakásban szeretnéd tartani, akkor az első pár hétben, míg nem teljesen szobatiszta számítani kell mindenféle „balesetre” és arra is, hogy a fogait esetleg a cipőkön fogja élezni.

A kutya névadás is izgalmas dolog lesz. Lehet előre gondolkozni kutya neveken, de igazából látnod kell majd a kutyát, ahhoz, hogy igazán testhezálló nevet találj majd neki.

TIPP:

Ha megszületett a döntés, és kutya kerül a házhoz, akkor érdemes azt is átgondolni, hogy ha elutazol, kire bízod a kedvenced. Ha van olyan rokon, vagy ismerős, aki vállalja, akkor szerencséd van, ha nincs ilyen, akkor nézz körül, hogy van-e a környéken olyan kutyapanzió, ahol nyugodt szívvel hagyod, amíg távol vagytok.