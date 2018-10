Fényt a sötétségbe!

Fény igen fontos a modern világban, hiszen legtöbb előadó helyen ennek a segítségével tudjuk csak megfelelően előadni, vagy bemutatni, illetve végrehajtani az adott műsort.

Természetesen idetartoznak a látványfények is egy-egy műsor lefolyása alatt. Így kimondhatjuk, hogy a fény az egyik legfontosabb számunkra, az egészségre kimutatható hatásáról nem beszélve. Tehát ebben a munkában a fénnyel foglalkoznak, vagyis a természetes, és mesterségesen előállított fényt használják különböző területeken, mint világítási eszközt. Ilyen területek lehetnek teraszok, kertek, de legtöbbször zárt helyiségek, mint például színpadok, előadótermek. Sok más emberrel dolgozik, ilyenek a díszlettervező, operatőr vagy a rendező, az együttes munkájuknak köszönhetően kapunk tökéletes előadást, szinte minden alkalommal, így a fények hatásával tudják fokozni a különböző helyzeteket.

Mit is kell tennie pontosan egy világosítónak?

Először is a forgatókönyvet kell megtekintenie, és a rávonatkozó feladatokat kiszedve, megvalósítania. Mindenféle költségvetést készít, mint például a világítási költségek, vagy a felhasznált eszközök költsége. Ő vezeti azokat az embereket, akik a beosztottai ő ad nekik feladatokat, amiket el kell végezniük, természetesen minden ilyen feladatok, munkák, a világítási munkálatokhoz kapcsolónak. Irányítja a munkafolyamatokat, végrehajtja a kialakult konfliktusokat, a művészi igényeket szem előtt tartva minden munkálatot ellenőriz, akár a világosítók, akár a villanyszerelők esetében. Minden helyszínre ő szállíttatja a világosító, és más eszközöket, így ügyelnie kell azoknak a biztonságára, az oda, illetve a visszavezető úton is. Mielőtt elkezdődnek az adott helyszínen a munkálatok, felméri, hogy megfelelőek-e az elektromos hálózatok, és áramellátások. Megteremt minden olyan feltételt, melyre szükség lehet a világosítási folyamatok alatt, vagy esetleg kiépíti olyan ideiglenes hálózatokat, melyek pótolják az esetleges hiányokat. Ha ezeknek a hálózatoknak a kiépítése sikeres volt, akkor már felmérheti azokat az igényeket, melyek a kamerákra vonatkoznak, vagyis a kamerák mozgatási, irányítási, és világítási jellegeit mutatják. Az adott kamerák mozgatásával történik a különböző fények beállításai is, hiszen mindennek tökéletesen kell működnie az előadás alatt. Ha a próbán minden rendben volt, akkor egy ellenőrző folyamat következik, melyekben a világítóeszközöket ellenőrzi, szükség esetén szervizelteti. Ha minden rendben van, akkor telepíti és üzembe is helyezi az adott kameramozgató eszközt, rögzíti a lámpákat, beállíttatja a fényvetőket. Neki kell kezelnie a különböző szabályozó eszközöket, melyek természetesen a világítással kapcsolatosak. Minden elkészültével üzemeltetni kezdi a világítási, illetve a kameramozgatási eszközöket, a műsor végeztével lebontja azokat. Ha hiba áll fenn, akkor a helyszínen is elvégezhet azoknak a javítását, ha lehetséges, valamint minden esetben betartja a munkavédelmi, balesetvédelmi, tűzvédelmi, környezetvédelmi, biztonságtechnikai, egészségügyi szabályzatokat.